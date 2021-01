Por Patricio Miranda H.

Un principio de año sin descanso, muy movido y con ganas de que no pare.

Así define la artista rancagüina Maga Ortúzar su comienzo de 2021.

Y es que en su agenda figuran lanzamientos, colaboraciones al otro lado de la cordillera y la participación este sábado a las 21:30 horas en la quinta versión del Festival Kuntur, que se realiza en la estación de trenes El Melocotón, en el Cajón del Maipo (entradas en www.passline.cl) y en la que también se presentarán las bandas Carnavas y Australes.

“Es mi primera vez en este festival, lo que me tiene súper motivada”, cuenta Maga. “Es una oportunidad para compartir un show especial, en un ambiente único, con una estética que tiene mucho que ver con el viaje, es sumamente simbólico y reflexivo”, cuenta la artista.

La propuesta, adelanta Maga, será un despliegue audiovisual. “Como actriz y cantante, en mis shows yo cuento una historia. Va a ser algo muy cinematográfico, un espectáculo único, y eso nos tiene con muchas expectativas”, detalla.

Canciones como “Resistencia” o “Sin miedo” serán parte del repertorio que Maga Ortúzar (contacto Instagram) presentará en Kuntur. “Esta será otro tipo de actuación”, relata. Y es que al no haber público presencial, serán las cámaras las que acompañen a Maga en el escenario. “Ahí me sirven mis años de carrera como actriz. Voy súper mentalizada a esto junto a mis músicos, a tener esta visión cinematográfica, de alta calidad, para que la gente quede sorprendida y no crea que solo vamos a ir a tocar”, afirma.

La oportunidad de participar en el Festival Kuntur es algo de lo que Ortúzar está muy agradecida, sobre todo por las consecuencias que ha traído la crisis sanitaria para el rubro artístico. “Todo esto ha sido muy complejo, nos han cerrado las puertas, los teatros. No hemos podido trabajar. Entonces estas son instancias maravillosas para mostrar nuestro arte y que más gente nos conozca a nivel mundial”, reflexiona.

Una trilogía de futuros éxitos

Pero las energías de Maga no solo están puestas en el festival.

Durante la semana viajó a Buenos Aires, para trabajar con el productor argentino Daryus Carámbula, con quien ya había colaborado en la versión urbana de la canción “La vida es un carnaval”, popularizada por Celia Cruz, tema en el que participó junto a artistas brasileños y argentinos.

Y pronto la agenda se le viene aún más copada, con el lanzamiento de su primer EP, que llevará por nombre “Trilogía del haber” y que contará con ilustraciones de la pintora Pamela Collado.

“El disco habla de experiencia amorosas. De cuando las personas quedan sumamente dañadas y después se dan cuenta que el amor está en uno”, postula Maga. “Cada canción es un pasaje de este proceso de darse cuenta, del desengaño, del dolor y también después de superar las tristezas, los miedos y los dolores”.

Y tanto amor no podía dejar pasar una pronta efeméride para ser presentado. “Estoy coqueteando con el 14 de febrero, con que el lanzamiento sea cercano a esa fecha”, comenta Ortúzar. “El festival va a ser la antesala y luego en febrero, con la Trilogía del Haber, comenzará esta nueva etapa”, decreta.