Gisella Abarca

Este año desaparece la figura del Intendente Regional nombrado por el Presidente de la República de turno y surgirá la del Gobernador Regional, el cual será electo por la comunidad territorial.

Será éste el que tendrá la responsabilidad de repensar la región, administrando y gestionando distintas áreas de desarrollo como máxima autoridad regional por sobre las figuras gubernamentales. Y es que esta nueva autoridad tendrá un alto nivel de relevancia, ya que marcará el diseño regional con la perspectiva que cada candidato represente.

De este modo, abril es el mes clave de elecciones, el domingo 11 de ese mes es la fecha de los comicios en que se elegirá a Gobernadores Regionales para el país, nueva figura en esta elección democrática que apunta a avanzar en la descentralización y regionalización.

Con experiencia en el sector público, por nuestra región de O’Higgins son cuatro los nombres que este lunes presentaron su postulación para comenzar la carrera para quedarse con el sillón en la región y que aparecerán en la papeleta donde usted tendrá que elegir.

El ex diputado Ricardo Rincón, el ex intendente Pablo Silva, el ex gobernador Eduardo Cornejo y el ex alcalde de Rancagua Esteban Valenzuela, comenzaron la carrera para ser los jefes regionales de O’Higgins por cuatro años. Aquí le presentamos parte de sus propuestas:

Pablo Silva apela a las diferentes realidades de las comunas

Uno de ellos es el ex intendente del gobierno de Michelle Bachelet, Pablo Silva Amaya que se presenta por el pacto Unidad Constituyente y comenta que uno de sus máximos anhelos es generar programas que recojan las demandas y realidades descentralizando la región “Recorrí la región como seremi de Obras Públicas, luego como Intendente, lo que me permitió conocer la realidad del territorio, demás hemos conversado con gente de todos los sectores viendo sus necesidades que son muy distintas. Para algunos es importante que solucionar el tema de alcantarillado, a otros no les llega agua potable, otros quiere un campo deportivo y eso lo estamos escuchado”.

Con una clara perspectiva regionalista, que busca la descentralización para avanzar en el desarrollo de la región, el ex seremi de Obras Públicas manifestó que la línea de su qué hacer va ligada a una fuerte participación ciudadana “En octubre del 2019 y en el plebiscito la gente dijo otra cosa, quiere ser partícipe de lo que pasa en el país y en la región, por lo que queremos construir un programa de desarrollo participativo. Tenemos muchos proyectos que tienen que ver con matriz energéticas, energía solar para algunos sectores, la red de caminos queremos complementarla, vamos a estar viendo cómo mejorar el tema de vivienda, son muchos temas. Que veamos no solamente los grandes proyectos de la región; sino que también como ir solucionando los temas puntuales”.

En cuanto a la cesantía que golpeó a los trabajadores, el candidato por el pacto Unidad Constituyente agregó “Esta pandemia dejó a mucha gente sin trabajo, especialmente a los microempresarios, a los del pequeño emprendimiento y tenemos que ver cómo ayudarlos, cómo apoyamos al turismo interregional, sobre todo las que están más perjudicadas son las mujeres jefas de hogar, tenemos que buscar programas para ellas. Con nuestro equipo estamos viendo el tema de género que será transversal en nuestro programa”.

En cuanto a ciencia y educación, Amaya Silva añadió “Queremos invertir en investigación científica, innovación, porque la educación es importante. Los estudios arrojaron que la primera instalación del CFT de la UOH sea en San Vicente, pero queremos proponer que por lo menos sea uno en cada provincia”.

Eduardo Cornejo, la carta de Chile Vamos para ser candidato

El ex gobernador de Colchagua, Eduardo Cornejo Lagos, es la carta de Chile Vamos para ser candidato a gobernador regional, quien ya trabaja para quedarse con el sillón de Gobernador Regional.

Eduardo Corneo explica que en su plan de trabajo “tenemos un concepto bien particular que habla de una región donde se va a priorizar el desarrollo integral del territorio que tiene dos componentes; uno que se relaciona con el desarrollo humano; y el otro es el desarrollo asociado a la infraestructura”.

El Administrador Regional de la región agrega que “Además le vamos a incorporar una apertura a la participación ciudadana para poder contar con una amplia visión que permita tomar buenas decisiones al Gobernador Regional, respecto de las necesidades importantes del territorio y recoger lineamientos importantes para poder llevarlos adelante los cuatro años de gestión”, expuso Cornejo.

Para el plan de gestión que el candidato de la coalición desarrolló para su candidatura, añadió “Reconozco con mucha honestidad que es una tremenda responsabilidad conducir el destino de la región y de sus habitantes. El desarrollo del territorio no es para venir a aventurar, es para venir a trabajar, para hacer la pega, la gente de la región y la región necesita personas que estén comprometidos y disponibles para trabajar sin descanso por el futuro de nuestros territorios”, finalizó Cornejo.

Ricardo Rincón es el único candidato independiente que busca ser Gobernador Regional

El exdiputado Ricardo Rincón González es el único candidato independiente que busca quedarse con el escaño de Gobernador Regional en O’Higgins, para eso ha trabajado fuertemente en un programa de 140 hojas que incluye como uno de las principales temáticas la vulnerabilidad donde el abogado asegura trabajará en cambiar tres situaciones que a su juicio son fundamentales:

Una de ellas es “el déficit habitacional de esta región que se transformó en crónico y eso no puede ser. Es vital solucionar el déficit habitacional y para eso venimos con una propuesta contundente, entre otras un fondo que por lo menos sea de $20 mil millones para poder anticipar la compra de terrenos”, asegura Rincón.

En el ámbito de inequidades e injusticias que van asociadas a la vulnerabilidad, el abogado se explaya diciendo “no podemos tener familias sin agua potable, hay gente que depende de un camión aljibe, eso es aberrante. El presupuesto MOP sigue siendo 5% para agua potable rural y 65% para pavimentos, no digo que no haya que pavimentar; pero hay una prioridad que está muy mal puesta y no vamos a aceptar que esto siga así. Cuando uno tiene una independencia doble tanto de la presidencia como de los partidos políticos se puede establecer una demanda de reivindicación que debe solucionarse ya”, subrayó agregando que a esto le agregará seguridad hídrica global para la agricultura, los requerimientos mineros y los futuros requerimientos para consumo humano “y en esto estamos hace más de un año impulsando una desaladora para O’Higgins”, expuso Rincón.

Y como tercer punto en materia de vulnerabilidad y dignidad del ser humano, comentó el ex legislador van las ayudas técnicas “no puede ser que sillas de rueda, burritos, bastones tengan que ser concursados y que se demoren dos a tres años en su entrega. No le voy a aceptar eso a ningún Presidente de la República del color que sea, aquí tenemos que armar un fondo para eso y solucionarlo en un año y tiene que tener extrema urgencia”, declaró.

En infraestructura y en nuevas estrategias de desarrollo regional, el ex jurista detalló que “el turismo debemos trabajarlo como un eje fundamental de la generación de riquezas para la región, para eso tenemos que generar integración territorial real, rehabilitando toda la vía férrea de nuestra región y cada una de sus estaciones incluido el ramal San Fernando -Santa Cruz- Pichilemu, y el proyecto tranvía tiene que ser un gatillante de ello. Para eso nuestra idea es tener una intermodal modelo para Chile en Rancagua donde genere un desarrollo de todo el barrio Estación y potenciamiento en otras áreas turísticas, ahí hay un mega proyecto de infraestructura que es fundamental que genera integración territorial; y movilidad y desplazamiento”, comentó Rincón.

En el ámbito de ciencia, tecnología e innovación, revela que “tenemos una propuesta satelital, la tecnología a través de micro y nano satélites permite abaratamiento de costos, queremos avanzar con un sistema que puede llegar a otorgarte posibilidades de satélites por 400 millones de pesos y la activación que generaría en la ciencia, en el despertar del conocimiento, en que los niños, jóvenes se involucren con los procesos científicos, poder vincular a las empresas, a la UOH. Un satélite puede generar múltiples beneficios para la región”. Estos son algunos de los grandes desafíos que se ha impuesto el candidato independiente a lo que agrega en su propuesta un importante espacio para “Las siete joyas de mi comuna”, remarcó.

Esteban Valenzuela Van Treek, trabaja por un O’Higgins justo, verde y fraterno

El amor al territorio y voluntad de cooperación es esencial en lo que viene para el candidato del Frente Amplio, Esteban Valenzuela Van Treek, quien subraya que se debe impulsar “desde el primer día la Federación de Gobiernos Regionales para alcanzar la necesaria ley de rentas regionales que haga real los procesos de devolución de recursos a los territorios”.

En esta línea, los principios transversales que atraviesan el programa del ex Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional son la participación “que incluye la paridad de género en equipos y programas, la inclusividad sin sectarismos ni prejuicios, el empoderamiento social para una región justa, la sustentabilidad para un modelo de desarrollo verde, el respeto irrestricto de los derechos de todos”, sostiene.

Así, este candidato a Gobernador Regional trabajará por la reactivación económica de la región, el medioambiente y patrimonio físico y cultural, la inclusividad de género, la probidad y austeridad, el fortalecimiento de la sociedad civil; y para concretar su propuesta, el ex alcalde por Rancagua propone un “Gran acuerdo para una Gran Región” que los trabajará en cinco ámbitos de acción.

El primero de ellos es el enfoque ecosocial para mejorar calidad de vida, donde el candidato apunta al fortalecimiento de la economía regional diversificada, además trabajará en una Política Verde regional donde destaca el programa museos comunales, una economía circular y reciclaje integral, compostaje en los municipios, turismo local, ciclovías, electromovilidad, corredores de transporte, recuperación de ramales ferroviarios, programa de climatización sustentable, agroecología diversificada y alimentación sana, además de un sistema regional de educación de calidad, ciencia y fomento cultural, así como impulsar una red de museos comunitarios, entre otras.

En cuanto al ámbito social, el ex diputado detalla que será “una región que cuida de la infancia, incluye y da dignidad a la tercera edad”, para esto el candidato propone subsidios de apoyo, consejos sociales, campaña eficaz contra narcos y pro-rehabilitación; mientras que para el adulto mayor gestionará una base de remedios esenciales, así como promover la gratuidad de los pasajes en el transporte. En materia de salud, trabajará en “Salud Decente” donde creará un Sistema de Salud Familiar pactadas con los municipios, además de un Fondo Regional de Salud y un Programa Farmacia Popular Regional, entre otras. En cuanto alimentación y vida sana, propiciará mercados de comida sana obligatorios en todas las comunas, así como la promoción del patrimonio agroalimentario regional. En materia de seguridad ciudadana y defensa de las mujeres, Valenzuela propone un observatorio regional de seguridad y cohesión social, así como implementar un sistema de alertas tecnológicas en red como alarmas a las policías y familiares si una mujer se siente en peligro.

En el ámbito de inclusividad, discapacidad, género y minorías “realizaremos acciones destinadas a terminar con la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida laboral, social y política de la región”, para esto propone que en cargos directivos y profesionales del GORE haya un 50% para cada género, así como aumento de salas cuna públicas y creación de salas cunas comunitarias, un Observatorio Laboral de inclusión, entre otras.

En su tercer eje de acción, el Medioambiente Esteban Valenzuela propone una protección ambiental que incorpore humedales, quebradas de las Cordilleras de Los Andes y de la Costa, además de un mega parque del borde costero, además de una red de senderos interconectados en un Plan Camino Verde, así como una red de parques y mega parques entre ellos el Parque Óscar Castro, a lo que agrega el Parque Chuiquillanes en la cordillera de Los Andes desde la Reserva Cipreses hasta las Termas del Flaco y la Reserva Alto Huemul, agregando la tarea de transformar los bordes del rio Cachapoal, Claro y el Tinguiririca en mega parques intercomunales, además de trabajar por el agua como valor ambiental derecho humano, entre otros importantes temas medioambientales.

En cuanto al territorio, el ex parlamentario trabajará en la actualización y formulación de instrumentos de planificación, entre ellos en la Estrategia Regional de Desarrollo, además de un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) e impulsar un Modelo de Gobernanza Metropolitana y consolidar la Agrópolis regional. En materia de infraestructura, conectividad territorial y movilidad, trabajará en lograr la ingeniería del proyecto Las Leñas, la recuperación de ramales de trenes, un transporte público integrado e inclusivo y promover la movilidad con un sistema integrado ciclovías.

En el último ámbito de la institucionalidad, Valenzuela pretende impulsar un observatorio regional de probidad, una plataforma digital ciudadana y participativa, además de trabajar en la fraternidad cotidiana, plurinacionalidad e interculturalidad activa con migrantes, entre otras.