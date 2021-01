Todos esperábamos con ansias el 2021, con fe creímos que nos levantaríamos en un nuevo año con distintas expectativas que superaban mil por ciento a las del 2020. Pero ya ha mediado de enero vemos que el Covid 19 aun sigue rigiendo nuestros actos.

Hoy los teatros aun no pueden abrir, pese a que ver una obra al aire libre es mucho más segura que una junta de amigos en un pub entre 18 a 22 horas. También vemos que en las noches continúa el toque de queda y que cada día se acercan nuevas cuarentenas que pueden ahogar los planes de unas, aunque sea, mini vacaciones.

Dificultad también hay en la planificación anual de los trabajos y los horarios de los escolares, quienes, en una primera etapa, la mayoría podría volver a estudiar en una rutina semipresencial.

Aunque un atisbo de estabilidad podría dar la vacunación que se aproxima, hoy la verdad es que el 2020 pareciera que no se ha acabado, que seguimos un ciclo marcado por la pandemia y que vamos a tener que olvidar los planes de largo plazo y seguir sobreviviendo con una mirada más del momento.

Esto es sobre todo difícil para las Pymes que aun no se han podido recuperar de los difíciles momentos que están viviendo de fines del 2019, y que no ven estabilidad próxima. Para que hablar del turismo, que tirita cada vez que el gobierno anuncia un nuevo balance Covid 19, donde está temeroso de ser encuarentenados, sobre todo en los mejores meses del año para ellos. Miedo que se hace más profundo cuando observan que las ayudas prometidas no dan a sus expectativas y que no se ven próximos apoyos económicos.

Pero no todo debe ser gris, debemos seguir aprendiendo a encontrar cosas buenas, como el tiempo que se nos fue regalado para compartir con los familiares, el apoyo que se han generado entre comunidades, los nuevos aprendizajes tecnológicos que tuvimos que adquirir para poder seguir trabajando, pero que ahora también los utilizamos para otras áreas de nuestra vida.

Seguimos adelante juntos, transformándonos, espero que para mejor. Superando paso a paso este ciclo que nos tocó vivir, pero que, a la distancia, con el paso del tiempo, tal vez miremos con nostalgia.