-Todos los años el vocero del gremio hace reiterativa su denuncia sobre el comercio ambulante e ilegal y que se ve desbordado previo a las fiestas de fin de año. Solo llama a las autoridades que hagan su trabajo y que planifiquen soluciones de forma inteligente.

Ximena Mella Urra

Fotos: Nico Carrasco

En medio de la pandemia muchos han sido los altibajos que las pymes y el pequeño y mediano comercio han debido sortear, incluso desde mucho antes, desde el estallido social. Ya a más de un año de todo esto, la lucha de estos emprendedores del comercio por salir a flote, aún continúa.

Entre todos sus conflictos no deja de ser llamativo la permanencia del comercio ambulante en el centro de Rancagua, problema que se ha acrecentado en los últimos años. Y así lo manifiesta el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo, Rodrigo Zúñiga. Según comenta a #DiarioElRancagüino, el comercio ambulante e ilegal que se concentra en el centro de Rancagua, se encarga de generar aglomeraciones traduciéndose en un combate a diario. Tal como lo relata, en época prenavideña, las peleas entre quienes buscaban un lugar para vender en la calle, eran evidentes y continuas. Asimismo, insistió en lo desordenado y sucio que está el sector céntrico. Por ejemplo, el piso del Paseo Independencia “sigue sucio y feo y como por ahí pasan más de 60 mil personas habitualmente, deberían asearlo y sanitizarlo, ojalá a diario”.

-¿Cuál es el estado del comercio ambulante en el centro de Rancagua?

El estado del comercio ambulante en Rancagua es muy complejo, a simple vista se ve que está desbordado, se ve que las autoridades que deben poner atajo a este problema no lo están haciendo de forma eficiente. Cuando hablamos de autoridades nos referimos al alcalde de Rancagua y a su equipo, a Carabineros, la PDI, al Servicio de Salud, Sanidad, Servicio de Impuestos Internos, etc. En fin, nadie hace nada por combatir este grave problema. No podemos seguir permitiendo este vicio, sin embargo el desinterés de las autoridades municipales es impresionante.

-¿Qué problemas le ha traído a los pequeños y medianos comerciantes esta situación?

Ha llegado a ser una pesadilla para todos los que trabajamos y vivimos en el centro. Además, la cochinada en que se ha convertido el paseo peatonal, es una vergüenza para los nacidos, criados aquí. El problema que se les suscita al comercio establecido mediano y pequeño con la competencia desleal es impresionante, porque no hay forma de competir cuando tienes al frente de tu local un grupo de personas que vende algo muy parecido, o a veces los mismos productos que vendes tú. Lo peor y que es muy obvio, con una gran diferencia en el valor, puesto que ellos no pagan imposiciones, arriendos, no están formalizados, no dan boleta, no pagan IVA y muchas veces son productos robados o internados de forma ilegal.

LLAMADO A LA AUTORIDAD

-¿Por qué cree que el comercio ambulante e ilegal se ha tomado las calles hoy?

Creemos que se han tomado las calles porque los han dejado. Si hubiera un plan maestro que su foco fuera sacar de circulación todo aquel vendedor que no cumpla con la ley, sería muy distinto todo y tendríamos mayor espacio, se le exigiría a la municipalidad que mantuviera limpio y lavado el paseo, dejaría de haber malos olores, etc. Todo ello atraería a más personas al centro a disfrutar de los servicios que presta la ciudad, un Rancagua lindo, fresco, que invite a visitarlo a reunirse acá, de esa forma tendríamos mejores ventas y en consecuencia los aportes al municipio podrían ser mayores.

-Entonces, ¿qué piden y/o proponen como gremio ante esta situación?

Ojalá que todas las autoridades, ya sean, de gobierno como de oposición, se pregunten y puedan reflexionar al respecto, organizar acciones para un cambio y haciendo suyas la solución a este problema. Pensamos además que la creación de la nueva constitución es la gran oportunidad para que se definan los límites correspondientes para llevar finalmente a nuestro país a un estándar superior, de manera de salir definitivamente de la mediocridad en la que estamos estancados.

Y a la autoridad no sólo le pedimos que hagan su trabajo, para el cual fueron electos, sino que lo hagan planificadamente y con inteligencia, que el municipio se reúna con las policías a repensar sobre el tema y planifiquen estrategias que lleven a que se acabe definitivamente o aminore de forma importante este gran problema que se arrastra hace ya varias décadas.