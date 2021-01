Clases de Ballroom e instrumentos musicales en modalidad online se desarrollan desde el 4 de enero y se realizarán hasta el mes de febrero.

Muy activos han demostrado ser los habitantes de la comuna de Coinco, esto luego de inscribirse rápidamente para ser parte de dos talleres que, si bien se desarrollaron en el 2020, estos meses de verano son parte de la oferta programática que preparó el departamento de Cultura y Turismo del municipio.

Héctor Orellana, administrador municipal de Coinco destaca que es importante dentro de los recursos con los que cuentan, destinar esfuerzos y trabajo para poder contar con actividades para la comunidad coincana “El Covid 19 evidenció la indispensabilidad de la cultura para las comunidades. Esto nuestro municipio lo entendió, el hecho de que estemos de alguna manera físicamente aisladas, la cultura nos ha unido, crenados vínculos y acortando la distancia que nos ha mantenido separados”, manifestó.

Se trata de Ballroom, por un lado, que ya cuenta con 12 alumnos inscritos cuyas edades van desde los 12 hasta los 45 años siendo sólo mujeres. De esta forma su monitor Antonio Vargas destaca que los participantes están muy contentos con la continuidad del taller, ya que junto con los logros físicos es muy importante el que se mantengan los lazos y la comunicación sobre todo en estos momentos que vive el mundo entero “las artes evitan la depresión, evita el sedentarismo, fortalece el cuerpo y mente, pero aún más importante te ayuda a pertenecer a una comunidad, algo muy importante en estos momentos que vivimos”, señala.

En el caso de instrumentos musicales, son 16 alumnos los que se encuentran inscritos, los que han están animados en lograr estudiar el instrumento en su especialidad y aplicada en un repertorio “esperamos poder seguir creciendo musicalmente, estamos recién partiendo y de mi parte me parece muy positivo que el taller sea abierto, gratuito es una gran posibilidad para los participantes y que mejor que se de en el verano, más ahora en los tiempos que vivimos”, destacó el profesor Cristian Vargas.

LA NUEVA FORMA DE ENSEÑAR

En relación a que ambas disciplinas hacen pensar que el formato online no fuese compatible, el monitor de Ballroom apunta que en un principio efectivamente pensó que no sería posible; no obstante, si bien no fue sencillo, se logró, aclara “incluso mezclamos y fusionamos otros sub estilos y técnicas de danza con el ballroom Dance, lo que es una felicidad propia cuando vez que a través de la pantalla tus alumnas se transforman y ponen todo de sí para lograr los objetivos”, expone Antonio Vargas. En esa línea destaca a una de sus alumnas, Victoria Ureta de 12 años, ha destacado en la clase. Y es que a juicio del monitor de baile, el sistema electrónico ha favorecido a encontrar caras nuevas incluso más allá de la comuna, logrando así intercambios culturales muy satisfactorios.

En tanto para el monitor de instrumentos musicales, Cristian Vargas, la conexión de internet fue un tema complicado a superar, pero un desafío logrado en el desarrollo de las clases “fue todo un desafío para ellos mismos, ya que debieron grabarse y saber que ese material se iba a subir, los tenía aún más nerviosos- que una presentación-pero fue parte de lo aprendido y logrado”, manifestó el monitor.

Cristian Vargas agrega que “Las clases fueron grupales e individuales por lo que se logró un mayor aprendizaje, y se demostró que sirve y hasta incluso por la personalidad de los chicos resultó ser más certero ya que no estaba la distracción propia al estar en grupo, por lo que quedamos muy contentos con los resultados”. Claro está que esperan prontamente volver luego a ensayar de manera presencial con los protocolos- aclara- “se extraña el sentir de los instrumentos en vivo, con amplificador. Es algo propio del sentir de la música y además se espera volver a los escenarios prontamente”, concluyó Cristián Vargas.