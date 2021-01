Si bien en nuestro país existe un permiso exclusivo para vacaciones, no todos podrán salir a otro lugar por diferentes motivos. PagePersonnel entregó algunos datos para lograr la desconexión total en este periodo.

Los momentos de desconexión laborales son de vital importancia para el ser humano, principalmente para cuidar la salud física y mental, ya que permiten continuar con las actividades a largo plazo de forma positiva. El actual confinamiento, debido a la crisis sanitaria mundial, generó un estrés adicional a las actividades cotidianas, por lo cual es sumamente necesario establecer límites claros para el home office y su descanso.

“Salir de la zona común y lograr desconexión real es muy importante y en periodos de cuarentena, esto se hace más complejo. Sabemos que no todos podrán salir a otro lugar ya sea porque no tienen vacaciones o porque no quieren viajar, pero de todos modos se debe hacer un cambio en la rutina”, comentó Anastasia Samokhvalova, Senior Consultant de PagePersonnel.

Al tener computador y puesto de trabajo en casa, muchos no logran cumplir horarios sanos y es probable que este problema continúe en vacaciones. “Se recomienda, en primer lugar, adquirir un compromiso consigo mismo y no conectarse en horarios fuera del reglamentado por la empresa. Desocupar la ‘oficina’ en la casa y guardar el notebook, es lo básico que todos los días de trabajo debemos realizar”, agregó la experta.

Se puede, por ejemplo, marcar la diferencia con pequeños detalles como poner flores o plantas en la mesa que se usa como escritorio después del horario laboral, o quizás armar un rompecabezas o hacer cualquier otra actividad diferente a la del día a día, como también incluir el hacer algo de deporte. De este modo, la mente integrará el concepto de que hay algo distinto, sintiendo que la jornada de trabajo ya se acabó.

Para quienes no puedan salir porque no tienen vacaciones, desde PagePersonnel recomiendan marcar los tiempos de descanso, tanto de colación como derecho a desconexión. Recordemos que durante el año 2020 se modificó el Código del Trabajo, estableciendo que aquellos que no cumplen jornada ordinaria de 45 hrs. a la semana, deben tener mínimo 12 hrs. de desconexión en un periodo de 24 hrs. Se puede usar ese tiempo libre para disfrutar más con la familia, potenciando lazos, además de tratar de mantenerse alejado del uso excesivo de las pantallas (smartphones o TV abierta, como “noticias urgentes”.

Por ejemplo, se pueden programar días de cocina familiar, preparar un proyecto como mejorar algún espacio de la casa , jugar con los hijos; es simplemente una cuestión de creatividad.

La mayoría de empresas instan a sus colaboradores a que tomen vacaciones por el desgaste propio del año y el estrés laboral, así como también por un tema de acumulación de días. Por eso el verano es ideal para desconectarse, ya que -en general- tiende a ser una época más lenta en términos laborales.