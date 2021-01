Gisella Abarca

Llegamos a la segunda quincena de enero, fecha en que las ganas de vacaciones se acrecientan cada vez más en la incertidumbre si su comuna avanza o retrocede en el Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile.

Es por esto que nos comunicamos con la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, para consultarle por los permisos de vacaciones a la fecha que han sido solicitados en nuestra región, la que comentó que del 4 al 15 de enero se han solicitado más de medio millón de permisos en el país.

En detalle Matas informó que “a nivel nacional se han solicitado 540.301 permisos. En la región de O’Higgins 11.945 personas han hecho el trámite para vacacionar fuera de la región”, siendo el peack de solicitudes el 11 de enero.

De las 11.945 personas que hicieron la solicitud, Rancagua y Pichilemu son las comunas que más han pedido permiso, detalló Matas “24% Rancagua con 2.860 permisos y 10% Pichilemu con 1.221 solicitudes, luego baja por comuna”.

LAS COMUNAS QUE MÁS RECIBIRÁN VERANEANTES

En tanto, 27.683 solicitaron el permiso para trasladarse a la región de O’Higgins como destino turístico. En esta línea, las comunas de El Libertador que más recibirán veraneantes de otras regiones son Pichilemu donde 7.997 personas la han elegido como destino turístico, Las Cabras con 4.236, Navidad con 3.255; y Rancagua con la solicitud de 1.600 permisos para este tiempo estival, informó la coordinadora regional de Seguridad Pública.

“El número de permisos como destino turístico a la región es muy menor respecto al total nacional. La región no es uno de los destinos más solicitados a nivel nacional”, comentó Matas, a lo que agregó “Si uno piensa que 7 mil personas eligieron Pichilemu como destino es muy menor que 540 mil que han solicitado el permiso en el país, hay otros destinos más atractivos desde el punto del análisis del permiso de vacaciones”.

La coordinadora regional de Seguridad Pública añadió “destacar que esto no registra la cantidad de personas que se mueven dentro de la región -por ejemplo de Rancagua a Pichilemu- porque ahí no se requiere el permiso”, comentó Matas, esto porque las dos comunas se mantienen en Fase 3.

EL PERMISO DE VACACIONES

Cabe recordar que el permiso único de vacaciones fue habilitado el 4 de enero, tiene una vigencia hasta el 31 de marzo en Comisaría Virtual con motivo de un único destino y rige para aquellas personas que vivan en comunas en Paso 2 de Transición hacia arriba en el Plan Paso a Paso, quienes podrán realizar viajes interregionales a lugar en su misma etapa o superiores.

“El permiso de vacaciones es para sólo una vez, el que está disponible hasta el 31 de marzo, y solo habilitará la ida a un lugar de destino único donde debe permanecer toda su estadía. Es para ingresar a comunas en Paso 2, nunca para comunas en Paso 1; es decir, personas de otra región no pueden obtener un permiso de vacaciones para ir a San Vicente por estar en cuarentena y los vecinos de San Vicente no pueden pedir permiso de vacaciones. Solo aquellos que se encuentran en Fase 2, a comunas en Fase 3 ó 4 y viceversa”, apuntó la encargada de Seguridad Pública de O’Higgins, Macarena Matas.

De este modo, el permiso no es válido para personas que habiten en comunas en cuarentena como San Vicente, pero si para vecinos de Las Cabras, Santa Cruz y Chépica que se encuentra en Fase 2 de cuarentena de fines de semana.

El permiso de vacaciones no tiene duración; sin embargo, está sujeto a los posibles cambios de fase de la comuna de destino. “se recomienda no sacar el permiso con tanta anticipación, puede ser solicitado dentro de las 24 horas anterior a la salida, siempre mirando la información oficial para saber las diferentes fases de la comuna de destino”, aconsejó Matas.

Cabe destacar que el permiso de vacaciones no habilita para transitar en toque de queda; es decir, las personas no se pueden trasladar en un horario de 22:00 horas a 05:00 am., ni en vías que están en cuarentena. “el permiso en Comisaria Virtual, se debe solicitar junto con el pasaporte sanitario”.