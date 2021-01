Gisella Abarca.

Fotos Héctor Vargas.

Cerca de las 11:00 de la mañana de este martes, una treintena de vecinos y comerciantes de calle Estado de Rancagua iniciaron una marcha por calles centrales de la cuidad, esto debido a la demora en los trabajos de mejoramiento de la céntrica arteria, lo que se ha visto reflejado en la disminución de ingresos de los propietarios de locales comerciales.

En la oportunidad el Presidente de Comercio Seguro Centro de Rancagua, Manuel Nayte informó que realizaron la movilización para “preguntarle a la autoridad cuándo se reinician las obras y cuándo terminan. Ya no queremos más metáforas genéricas, no queremos que nos digan van a reiniciarse las obras pronto, queremos que nos den fechas y cuándo se entrega la calle Estado”.

Y es que según explica, los comerciantes del sector llevan cerca de dos años haciendo frente a los problemas económicos ocasionados, en primera instancia por el estallido social, luego pandemia del Covid 19 y actualmente las obras del proyecto de mejoramiento urbano del centro de Rancagua que busca transformar la céntrica artería de calle Estado en un paseo semi peatonal desde calle Cuevas hasta Alameda, pero que desde noviembre los trabajos se encuentran paralizados.

“Los locatarios de calle Estado no pueden seguir esperando, tuvimos el estallido social con sus justas demandas, tuvimos la pandemia con cuarentena y ahora las obras que no se reinician; por lo tanto, creemos que es una vergüenza que se haya licitado una empresa que no tiene la solvencia, que demuestre lo contrario, que tiene un flujo de caja de $290 millones, que no ha pagado imposiciones, que ha despedido trabajadores y hoy vemos que las obras están completamente detenidas. Es por esto que hacemos un llamado a la autoridad para que nos diga cuándo se reinician las obras. Queremos que el alcalde nos diga cuándo se reinician las obras”, subrayó el Presidente de Comercio Seguro Centro de Rancagua.

El dirigente de los comerciantes adelantó que a causa de tanto daño económico a sus asociados tomarán acciones legales “vamos a demandar a quienes resulten responsables por los daños y pérdidas cuantiosas que se han originado en esa calle”, subrayó.

Recordemos que hace una semana, el administrador municipal de Rancagua, Daniel Gaete respecto a la fecha de finalización de obras y los retrasos, Gaete explicó “efectivamente se va a extender el plazo, eso es real, es cierto, pero no tengo el dato para decir cuántos días se va a retrasar”.