En una sencilla ceremonia, efectuada en la prefectura Colchagua, este martes la Intendenta Rebeca Cofré a nombre del gobierno regional, acompañada por el jefe de la VI Zona de Carabineros, general Edson Carrasco, hizo entrega oficial de 6 camionetas 4×4, equipadas radio patrullas que vendrán a reforzar la labor policial en seis comunas de la región, sumado a que además en la oportunidad la policía uniformada recibió las llaves de dos caniles móviles.

De la actividad, además de la jefa regional, también participó el diputado Ramón Barros, el gobernador provincial Manuel Cuadra, los consejeros regionales, Eugenio Bauer, Gerardo Contreras y Javier Canales, al igual que los jefes comunales Gloria Paredes de Palmilla, René Acuña de Litueche y Horacio Maldonado de Navidad, y el alcalde (s) de San Fernando, Hernán Carrillo.

Los vehículos todo terreno serán destinados a los retenes Puente Negro de San Fernando, El Huique de Palmilla, Población de Peralillo y Rapel de Navidad, así como para las tenencias de Chépica y Litueche. Adicionalmente, se invirtió en la compra dos caniles móviles para las comunas de Rancagua y Rengo.

Consultado por la importancia de poder contar con estos nuevos vehículos, el general Edson Carrasco manifestó que “son un gran aporte para nuestra función operativa, para nuestra labor preventiva, para poder llegar a aquellos lugares apartados y conectarnos con la gente de mejor forma y dar solución a sus requerimientos”.

En tanto, el alcalde de Navidad, Horacio Maldonado, señaló que “estamos contentos con el aporte que hace el Gobierno Regional a Carabineros. Somos una comuna muy influenciada por la región Metropolitana. Nuestros turistas, el 95 por ciento son de la región Metropolitana y llega de todo y eso a veces genera problemas, no tan solo del verano, son permanentes los fines de semana, hay una continuidad, pese al tema de pandemia que estamos viviendo, entonces si Carabineros no tiene recursos y no tiene los medios, los problemas no los podemos aminorar y me alegro mucho que el Gobierno Regional este haciendo su aporte una vez más a las comunas rurales como la nuestra”.

Asimismo, su par René Acuña, expresó que “Litueche es una comuna muy extensa en cuanto a su territorio y hace bastante tiempo nos hacía falta este vehículo que va a dar mayor seguridad a nuestros habitantes, siendo además una comuna que es de paso y que por el tema de las parcelaciones está llegando mucha más gente, así como los que van a las playas, por tanto, muy agradecido por el aporte del Gobierno Regional”.