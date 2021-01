Ricardo Obando.

26 por ciento de rendimiento, seis victorias en 28 partidos, 18 derrotas, la defensa más vulnerable del torneo y la segunda delantera menos efectiva. Parte del resumen de lo que fue la campaña de Deportes Santa Cruz en la temporada 2020 de la Primera B, donde culminaron últimos, pero no descendieron debido al colchón de puntos que consiguió en la temporada 2019.

Todo esto sin duda que llevó a análisis a uno de los protagonistas en la escuadra unionista. En por eso que el capitán Rodrigo Paillaqueo, recordó que “fue una año de mierda, muy raro para todos”.

En declaraciones al programa “Somos Deportes Santa Cruz”, el meta que durante el torneo tapó seis de los ocho penales que le marcaron en contra, sostuvo que “este campeonato se basa prácticamente en lo psicológico. Los planteles que estuvieron más afiatados pudieron resolver las situaciones. Nos faltó, claramente fue un año malo y hay mucho por corregir”.

Es más, apunto que los negros números de este 2020, dejan claro que “somos los mayores responsables de lo que pasó este año”.

Junto con ello, Rodrigo Paillaqueo, señaló que “en muchos partidos éramos dominadores del primer tiempo, pero en el segundo nos convertían y venía el bajón”.

Además, dijo que quiere pronto una revancha. “No quiero nunca más estar en los últimos lugares o estar todas las semanas sacando la pelota desde dentro del arco, fue duro para mi”, y que a la hora del balance que tendrán que realizar los dirigentes para ver quienes siguen y quienes no, su continuidad está en duda.

“Ne gustaría no irme con esta campaña, sino que con algo más, estar peleando un ascenso a la Primera División”, agregó.

A su vez, el capitán unionista comentó que “yo feliz de quedarme, no lo voy a esconder. Me siento feliz de defender a Deportes Santa Cruz, pero quiero que las cosas sean lo mejor para esta institución” y que “si quieren contar conmigo, yo feliz”. Eso sí, fue enfático en expresar que, “si toca partir, me voy con lindos recuerdos”.