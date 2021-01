Ricardo Obando.

“Fue una actuación un tanto opaca, principalmente desde el aspecto futbolístico”, comentó el DT de O’Higgins tras el 0-0 frente a la Universidad de Concepción.

En su análisis, Dalcio Giovagnoli reconoce que no fue un encuentro del todo feliz para las huestes celestes, considerando que el empate “es mérito del rival que hizo un partido inteligente”.

Junto con ello, el estratega señaló que “el rival planteó muy bien el partido, en lo táctico tuvimos algunas fallas, no pudimos adueñarnos de la tenencia. Ellos tuvieron la posesión del balón, mejor parados que nosotros. En el segundo tiempo se revirtió eso, intentamos tener una salida un tanto más clara, pero no pudimos tener la profundidad parta vulnerarlo”.

Es más, apuntó que la actuación rancagüina “no fue el mejor rendimiento”. Eso sí, aclaró que “se rescata la entrega, la actitud, la predisposición del equipo”.

Además, al ser consultado respecto al planteamiento de la visita, dijo que “lo de la U de Conce no me sorprendió, porque había hecho muy buenos partidos y esperábamos un partido de esa índole, un partido táctico. Se cierran muy bien de mitad de campo hacia atrás. Lamentablemente no se pudo vulnerar”.

MIRANDO AL LÍDER

El siguiente encuentro para O’Higgins será frente al puntero. Para Dalcio, “vamos a tener una próxima final, con Universidad Católica” y “creemos que podemos llegar a contar con alguno de los otros muchachos que se pueden llegar a recuperar”. En esa nómina, por ejemplo, está Tomás Alarcón, Matías Cahais y Francisco Arancibia.

De paso, dijo que “nosotros con Católica vamos a llegar muy emparejados con relación al descanso, a la dosificación. Evidentemente vamos a poder contar con una estructura un poco más nutrida. Vamos a tener unos días donde vamos a tener que ajustar, principalmente de mitad de cancha hacia adelante”.

Ahora, pensando en el trabajo a realizar en estos días diez de preparación, agregó que “somos optimistas que, con la recuperación de varios muchachos que por lesión o suspensión están afuera, poder tener otra performance”, más cuando deben “seguir trabajando sobre las falencias, principalmente en la parte terminación y definición”.

Finalmente, el DT expresó que “creo que nosotros, si bien estamos en deuda con la localía, buscaremos las variantes porque nos quedan tres partidos en condición de local. Le vamos a tener que buscar la vuelta”.