Por Camila González Villarroel

Gonzalo López llego a ser máxima autoridad del municipio de Machalí debido a la renuncia del ex edil, José Miguel Urrutia quien dejó sus labores producto de buscar nuevos horizontes personales, tal como expresaron desde el municipio mediante un comunicado de prensa, aunque es un secreto a voces que el ex alcalde de Machalí buscará competir por un cupo en la cámara de diputados.

Tras la salida de Urrutia, los concejales debieron elegir quien llevaría las riendas de la municipalidad durante los 5 meses previos a las elecciones de abril.

Es así como tras recibir 4 votos contra 2 de la concejala Doris Valdivia, Gonzalo López pasó a ser la máxima autoridad de la comuna de Machalí. 54 días han pasado desde la elección de López, quien se puso dos puntos como objetivos principales: “nuestra meta número uno era presentarnos con los funcionarios y nuestra meta número dos era bajar la deuda dejada por la administración anterior”, puntualizó.

“Más que la deuda. Lo más complejo ha sido el entrar al cargo justo en diciembre, un periodo bien complejo para el municipio, porque primero que nada había que presentarse a los funcionarios y a los directivos para conformar el equipo de trabajo, el que se formó de manera exprés”.

En cuanto a la formación de su equipo de trabajo, se podría pensar que al llegar un nuevo alcalde, los puestos quedan vacantes y la administración nueva se hace cargo de llenarlos. Muy por el contrario, asegura que su política de fue mantener a quienes estaban, señalando que: “acá cuando llegué, no se sacó a nadie, si quedaron vacantes de directivos que son de confianza de cada administración. Como yo llevaba 5 años trabajando como concejal en la comuna, tenía conocimiento de las personas que había y con ellos conformé un equipo.”

Uno de los temas controversiales que rodean al municipio de Machalí, fue la deuda que dejó el ex edil, José Miguel Urrutia, la que ascendía a un monto de casi 2mil millones de pesos. Según comentó López, la deuda correspondía al aseo, basura y áreas verdes en su mayoría, por lo que hubo que hacer un plan de acción para disminuir la brecha del déficit comunal.

Hoy, 54 días de asumido su cargo, Gonzalo López nos comenta dichoso que: “la deuda del municipio de Machalí la hemos reducido a 700 millones, por lo que la hemos disminuido en casi 1300 millones de pesos. Espero de acá a fines de febrero o principios de marzo dejar la deuda en 300 millones o menos”, agregó.

Iniciado el 2021. La situación mundial en torno a la pandemia no ha sido muy distinta a la del año que pasó, por lo que desde la municipalidad ya se preparan para no caer en los mismos problemas económicos que el año anterior, por lo que “ya conformamos una mesa de trabajo para ver todo el tema de permisos de circulación que es lo que más le deja al municipio. Vamos a tener en varios sectores de Machalí a la gente trabajando en esto. Estamos viendo también la forma de fortalecer el pago online. Nos encontramos fortaleciendo toda la unidad”, comentó el ex concejal.

Finalmente, el reemplazante de Urrutia comentó que se encuentra trabajando de manera ardua, pensando en la comunidad de Machalí y que sus pretensiones son a largo plazo ya que: “estoy trabajando con la proyección del municipio al año, porque soy candidato a alcalde”.