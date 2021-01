La Municipalidad de Machalí confirmó que diez funcionarios municipales pertenecientes a la Secretaría de Planificación Comunal y a la Dirección de Obras están contagiados con Covid 19.

En el marco de esta situación, el alcalde Gonzalo López, ha decidido cerrar ambas direcciones hasta que se cumplan los protocolos sanitarios señalados por el Ministerio de Salud. Esta determinación tiene por finalidad resguardar la salud de los funcionarios y de los vecinos que concurren a realizar trámites en dichas oficinas municipales, contemplando la reapertura de dichas unidades para el 1 de febrero del presente año.

Cabe señalar que, a raíz de la segunda ola de contagios que vive el país, la máxima autoridad edilicia ya había gestionado un operativo de Búsqueda Activa entre los funcionarios municipales que estaba fijado para el 27 de enero. Sin embargo, dada la actual situación, esta medida preventiva se adelantó para la jornada de este jueves 21 de enero, con el objetivo de descartar casos activos, además de resguardar y garantizar a la comunidad que no existen más contagios dentro del municipio.

“Estamos preocupados de la salud de nuestros vecinos y de nuestro equipo municipal. Por tanto he ordenado que todos se realicen el examen y hasta no tener los resultados, no se atenderá público en ninguna dependencia municipal”, expresó el alcalde Gonzalo López.

Además, el alcalde enfatizó en “la labor municipal, requiere un gran compromiso y vocación de servicio público, los servidores del estado nos hemos encontrado en la primera línea de esta pandemia que nos ha afectado como sociedad, mi mayor compromiso hoy está en resguardar la salud y las necesidades de todos los habitantes de nuestra querida comuna de Machalí”,

Por último, la Municipalidad de Machalí aclara que siempre ha existido el compromiso de velar por quienes trabajan en el municipio, destacando que la salud de las personas está por sobre todo. En este sentido se han realizado distintas acciones como la permanente sanitización en base a Ozono de todas las dependencias municipales; la entrega de kits sanitarios a los funcionarios; disposición de alcohol gel y amonio cuaternario en las distintas oficinas. A esto se suma, el control de temperatura en los accesos, la instalación de lavamanos y promover el distanciamiento físico entre los funcionarios tanto en las reuniones dentro del municipio como en las reuniones que se realizan en terreno.