Por Camila González Villarroel.

Durante la jornada, el Minsal entregó su reporte diario Covid-19. Como ha sido la tónica de las últimas semanas, los casos no bajan de los 3500. Hoy, no fue la excepción ya que se registraron 3.583, de los cuales 2.468 fueron sintomáticos, mientras que 1.010 no presentaron ningún tipo de sintomatología Lamentablemente, este día se informaron 21 nuevos fallecidos producto de la pandemia que afecta al mundo.

En cuanto a la Región del Libertador, se produjo un amento de casos nuevos entre el día de ayer y hoy, ascendiendo en 31. Este miércoles se registraron 161 nuevos casos de Covid-19.

El desglose de contagios en las comunas de la región se detalla así: Rancagua (39), San Vicente (25), Santa Cruz (22), Rengo (10), San Fernando (7), Machalí y Graneros (6), Mostazal, Coinco y Pichilemu (5), Malloa y Doñihue (4), Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco y Requínoa (3), Olivar y Chimbarongo (2), Lolo, Nancagua, Placilla y Palmilla (1), casos en otras regiones (1), casos sin informar (2).

Sobre el porcentaje de positividad en los exámenes realizados, la taza alcanzó un 8,4%, la que es menor a los datos entregados en el día de ayer, pero permanece muy alta.

En relación a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas a nivel regional, 154 son los ciudadanos que están repartidos por los hospitales y clínicas de la sexta región.

Referente a la cantidad de casos activos, son 919 en toda la región de O’Higgins y su desglose se realiza de esta forma: Rancagua (233), Machalí (31), San Vicente (131), Santa Cruz (79), Rengo (57), San Fernando (48), Graneros (25), Pichidegua (10), Las Cabras (9) y Chépica (4).