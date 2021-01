Ricardo Obando.

Con la luces apagadas. O’Higgins, que en las últimas fechas ha brillado mostrando sus mejores actuaciones de la temporada, no pudo sostener la intensidad frente a la Universidad de Concepción y le costó mucho. No solo no pudo llegar con peligro al área rival, sino que también todos sus elementos se vieron disminuidos, carentes de chispa, pero según el DT Dalcio Giovagnoli era de esperar por el desgaste natural.

Contra los sureños, el fútbol estuvo ausente. Los rancagüinos, que de ganar quedaban prendidos en la lucha por un cupo a copas internacionales, se encontraron con un murallón amarillo. La U penquista se paró bien en su zona y salió rápido cuando pudo. El elenco celeste, si bien es cierto tuvo el balón, no generó peligro en la portería de Guillermo Reyes. Es más, recién en los últimos instantes del juego logró superar la línea defensiva de los amarillos.

En el desarrollo del partido, el forastero tuvo algunas claras. Cecilio Waterman en la primera parte estrelló un tiro en uno de los postes del arco de Augusto Batalla (25’). El resto del encuentro, todo refriega.

Las únicas de peligro para los celestes, en los 87’ y 90’+2’. Roberto Gutiérrez hizo trabajar al portero Reyes quien capturó la pelota en la línea de meta tras un cabezazo. Mismo expediente que utilizó Gustavo Gotti que falló por poco.

Con el empate, los rancagüinos suman 40 puntos -fuera de zona de clasificación a la Copa Sudamericana- y recién volverá la cancha el sábado 30 de enero, cuando reciba a la Universidad Católica en el Mundialista.

Aquel partido, en Rancagua, será clave, pues el lance pendiente y después tendrá un segundo partido seguido en su reducto, ya que el rival venidero será Audax Italiano, otro cuadro que lucha por ingresar al grupo de avanzada.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Brian Torrealba, Diego González Torres, Matías Fracchia; Diego González Saavedra (46’, Roberto Gutiérrez), Santiago Romero, Ramón Fernández; Facundo Castro, Marcelo Larrondo (85’, Gustavo Gotti), Antonio Díaz (68’, José Luis Muñoz). DT: Dalcio Giovagnoli.

Universidad de Concepción (0): Guillermo Reyes; Simón Ramírez, Eric Godoy, Nicolás Correa, Leandro Díaz; Andrés Robles, Alejandro Camargo, Matías Cabrera, Jaime Carreño (71’, Juan Patiño); Bryan Carvallo (86’, Hardy Cavero); Cecilio Waterman. DT: Hugo Balladares.

Árbitros: Julio Bascuñán; Alejandro Molina, Leslie Vásquez, Cristian Galaz.

VAR: Juan Lara, Raúl Orellana.

Amonestados: Romero, Larrondo (OHI); Carvallo, Camargo (UDC).

Goles: No hubo.

Estadio: El Teniente, Rancagua.