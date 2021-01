LISTA VAMOS POR CHILE

Carol Bown, candidata UDI por el Distrito 15.

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

Salud, trabajo y orden público.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Tiene que haber un equilibrio entre las atribuciones del Presidente y el Congreso, con un correcto control de las instituciones de los demás organismos del Estado”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Creo que se debe mantener la cantidad de años con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería mantenerse con dos cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario, pero con descentralización real, con presupuesto y atribuciones reales en las regiones”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“He tenido la suerte de conocer Chile y a su gente, por mi trabajo. Me ha tocado escuchar a la gente a lo largo de todo Chile y en los últimos tres años, desde el Ministerio del Desarrollo Social. Por otra parte, conozco el funcionamiento del Estado, de los municipios, gobiernos regionales y poder legislativo. Ambas experiencias, sumadas a que soy abogado, creo que pueden ser un aporte para llegar a un texto que represente a la gente de O´Higgins, que dure en el tiempo y sea validado por todos”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Desde que nací he estado involucrada con el mundo de la agricultura y siempre he conocido el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores y familias que han llevado a la región de O’Higgins a ser líder mundial de la producción agrícola y orgullo nacional. Eso hay que cuidarlo. Por otra parte, siendo autoridad nacional he visto como las regiones muchas veces no son escuchadas y no tienen autonomía para la toma de decisiones o para administrar sus recursos. Me parece que la nueva Constitución es una oportunidad real para tomarse en serio de una vez la descentralización. Finalmente, me parece que la seguridad y orden público debe ser eje central de la discusión Constitucional, porque sin orden público y/o con la delincuencia desatada, no hay desarrollo, no hay paz, no hay libertad.

LISTA APRUEBO DIGNIDAD

Damaris Abarca, candidata Comunes por el Distrito 15

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos, Seguridad Social, aunque creo que es imposible seleccionar sólo tres. Creo que no son aspectos sino derechos sociales fundamentales y son partes de las demandas que fueron expresadas en el estallido social del 18 de octubre. Esto debiera quedar plasmado en la nueva Constitución, además de Medio Ambiente, las Ciencias, Energías Limpias y Deportes. Pero no sólo bastan las buenas intenciones, sino través de un aumento considerable del presupuesto del gasto público, y se deben reducir los gastos de otros ministerios, principalmente defensa, el percápita de Chile en defensa en alrededor de un 15 por ciento más que los de nuestros vecinos (Argentina, Bolivia y Perú), juntos, es decir un despropósito irracional, sobre todo porque hoy en día en principal enemigo de todas las naciones es microcóspico (un virus)”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar la forma de Estado Federal”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“He representado a Chile durante toda mi vida como deportista, siendo tetracampeona nacional de ajedrez, en las Olimpiadas, entre otros campeonatos, consiguiendo logros para el país que amo y su gente. Asimismo, uno desde el deporte constata la desigualdad que existe en Chile, ya que hay deportes de primera y segunda categoría. Hay un fútbol para privilegiados y a las mujeres les llega lo que sobra. Esto se repite en todas las áreas, educación, salud, seguridad social, etc. Es tiempo de construir un país no para la gente de tres o cuatro comunas del sector oriente de Santiago. Soy una mujer que desde siempre me he involucrado en las problemáticas a través de propuestas. Decidí asumir este tremendo desafío y ponerme a disposición de las cientos de miles de habitantes del distrito 15, en particular, pero también de los 20 millones de chilenos. Tengo mucha confianza en los que creemos en la igualdad, en la dignidad de las personas, en los que queremos entregar un futuro a nuestros hijos. Podemos hacer la Constitución igualitaria e inclusiva.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

La nueva Constitución debe ser una construcción colectiva. Fruto de la reflexión crítica, empática y comunitaria, en donde el interés general prime por sobre los intereses particulares. Debe revitalizar y resignificar la función pública del Estado, garantizar tanto los derechos humanos, sociales, políticos y culturales, como la expresión de una diversidad real. Instaurar el desarrollo sostenible y sustentable como un camino necesario para proteger la biodiversidad de nuestro territorio. Recoger los principios de igualdad y la no discriminación, paridad, dignidad humana y solidaridad. Los ejes fundamentales de mi programa son 1. Derechos Fundamentales, 2. Esfera pública, política y ciudadanía y 3. Desarrollo Sostenible y Sustentable.

LISTA DEL APRUEBO

Ximena Nogueira, candidata PS por el Distrito 15

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

Derechos Humanos, Seguridad social y también Cultura, Educación, Salud, Medio Ambiente, Igualdad de Género y, en general, debemos crear una Constitución que garantice la dignidad de todas las personas.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se deben equilibrar las atribuciones de ambas instituciones de forma que se pueda modernizar el estado con criterios de transparencia probidad y participación ciudadana vinculante”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque por primera vez en la historia de nuestro país, y gracias a los movimientos sociales, se nos abre la oportunidad de cambiar una Constitución, en su origen ilegítima, por una que garantice una vida digna todas las personas y que refleje a toda la diversidad que compone nuestra sociedad”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Me convoca una sociedad más justa y solidaria, que camine hacia un desarrollo sostenible, donde el bienestar llegue a todas las personas y que nuestros legítimos derechos dejen de ser un bien de consumo y sean garantizados en la nueva Constitución”.

LISTA APRUEBO DIGNIDAD

Anita Martínez, candidata RD por el Distrito 15

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Trabajo, Seguridad Social y Derechos de las mujeres”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Debe haber una nueva distribución del poder: equilibrio entre el poder legislativo, ejecutivo y la voz de la ciudadanía; defensoría de los derechos del pueblo (canal de denuncia y defensa); y poder para las regiones y traspaso de funciones y presupuesto”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Quiero llevar las demandas que se escribieron en la calle tras el 18 de octubre a la Convención Constitucional. Quiero escuchar a las personas y poner a su disposición todas las herramientas que el derecho me ha entregado para que escribamos juntos y juntas una nueva Constitución, que haga de nuestro país un lugar más justo, con mejores condiciones laborales, seguridad social para todos y todas, que proteja la naturaleza y establezca el derecho humano al agua, que sea feminista y proponga una nueva distribución de poder”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Primero, mejorar los derechos y condiciones de todas las trabajadoras y trabajadores, y seguridad social (Ingreso Básico Universal, Protección solidaria para la vejez, desempleo, invalidez y sobrevivencia, Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, Derechos fundamentales al trabajo, de sindicalización, negociación colectiva y huelga). También una Constitución ecológica: protección de la naturaleza y derecho humano al agua. Que sea además una Constitución feminista (igualdad sustantiva entre las personas y no discriminación, en el ámbito laboral, educacional y de salud, vida libre de violencia, Paridad y presencia equilibrada, Derechos sexuales y reproductivos basados en la idea de justicia reproductiva). Y que haya una nueva distribución del poder: menos centralismo, más participación, mejores leyes y menos corrupción”.

