Como una “gripe fuerte, con mucha fiebre y dolor muscular” el día martes. Así describe Alejandro Álvarez, Seremi de Gobierno de O’Higgins, los síntomas que derivaron en un resultado positivo para Covid-19 esta mañana.

“El mismo día martes tomé la precaución de no ir a trabajar, me aislé en mi domicilio”, afirma Álvarez. “Quiero destacar que no he estado en contacto con nadie de mi equipo desde el día lunes y he mantenido todas las medidas de seguridad”, añade.

Aun así, fuentes de la Intendencia confirmaron que el equipo de comunicaciones fue enviado preventivamente a sus casas y a realizarse el test PCR, ya que habrían compartido con el seremi en una actividad al aire libre.

Con todo, Álvarez asegura que ninguna otra autoridad regional “es contacto estrecho, porque para ello tienen que estar en contacto más de 15 minutos, sin mascarilla, a menos de un metro, y con la intendenta (Rebeca Cofré) solo estuve en una actividad en el hospital, con todas las medidas de seguridad”.

“Hice una lista con las personas que estuve y siempre tuve la mascarilla puesta, entonces todo esto me extraña mucho”, comenta el seremi de Gobierno, señalando no saber como se habría contagiado.