A las 18 horas de este jueves, General Velásquez tendrá un nuevo desafío y no menor. Si derrota a Deportes Recoleta, otro de los cuadros protagonistas del año en Segunda División, no solo conseguirá nuevos tres puntos, sino que también alcanzará el tercer puesto de la clasificación.

El elenco que dirige Mauricio Riffo, llega a este partido con 30 unidades y su rival con 32. De ahí que, el lance, sea clave para ir cerrando el año de excelente manera.

El partido, que se jugará en el estadio El Teniente, será arbitrado por Reinerio Alvarado, segundado por Rubén Peña, Felipe Coñolef y Mathías Riquelme.

Cabe consignar que, en la fecha 20 de la competencia, también se enfrentarán: Deportes Linares vs Independiente de Cauquenes; San Antonio Unido vs Fernández Vial; Deportes Colina vs Deportes Iberia; Colchagua CD vs Deportes Vallenar (viernes 18 horas en el estadio El Teniente) y Deportes Concepción vs Lautaro de Buin. Este último encuentro está postergado por los casos de COVID-19 en el cuadro penquista.