El Rancagüino invitó a los aspirantes a redactar la nueva Constitución en los distritos 15 y 16 a responder un cuestionario para conocer sus posturas. ¿Cuáles son sus ejes de campaña? ¿Debiese consagrarse el agua como un bien nacional de uso público? ¿Debe existir reelección presidencial? Día a día, una serie de candidatos serán publicados. Aquí sus definiciones.

LISTA DEL APRUEBO

Bernardo Zapata, candidato DC por el Distrito 16

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos, Salud y Educación”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se debe optar por un sistema semipresidencial”.



Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque es una instancia histórica en que la mayoría de los chilenos decidieron aprobar una nueva Constitución y deseo contribuir con los aportes que me entreguen los ciudadanos”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Los ejes principales serán los que mis representados me formulen en los diálogos, conversatorios, etc., sin perjuicio de considerar relevar la Dignidad, la Democracia y los Derechos de todas las chilenas y chilenos”.

LISTA VAMOS POR CHILE

Magdalena Barriga, candidata Evópoli por el Distrito 16

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos, Educación y Vivienda”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque estoy convencida de la importancia de abrir nuevos espacios de conversación, donde desde la diferencia podamos volver a unir a Chile. En la convención no puede faltar nadie, por lo que me quiero esforzar por llevar voces distintas a la mesa y recoger soluciones y problemas que surjan desde el trabajo en el territorio, y no solo llegar con ellas. Será fundamental que construyamos un proyecto de país en el que todos los proyectos de vida se puedan realizar y nadie se quede fuera por falta de oportunidades”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Son tres: Nuevo Estado y Estado amable; Mujer y equidad de género; Descentralización y participación”.

LISTA APRUEBO DIGNIDAD

Nicolás Núñez, candidato FRVS por el Distrito 16

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos, Seguridad Social y Medio Ambiente”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se debe modificar el Congreso, con una sola Cámara más representativa, con un sistema de representación territorial descentralizada, sólo así le daría más atribuciones al Congreso. En cuanto al Presidente de la República, claramente hay que quitarle atribuciones, la Constitución hoy entrega facultades exorbitantes al presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener tal cual está”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Llevo años trabajando como abogado y comunicador en las problemáticas, urgencias y necesidades de los territorios de mi región y comuna. Lamentablemente, en muchas ocasiones me topé con una pared gigante que no dejaba avanzar, que hacía que la institucionalidad no funcionara. En materia medioambiental, por ejemplo, seguimos el conducto regular, todo lo que dice la ley y a pesar que detuvimos la instalación de una planta de Agrosuper por 3 años en la Estrella, al final la Corte Suprema le dio la razón al empresariado. En materia anti corrupción, por ejemplo, la Contraloría General de la República dio cuenta del desfalco de dineros de la educación y la salud en San Fernando. También presentamos todas las acciones legales pertinentes y nada pasó, la fiscalía aún no formaliza a el alcalde. Entonces me di cuenta que el cambio tenía que ser profundo, desde sus cimientos, un cambio de modelo y en su pilar fundamental una nueva Constitución”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Protección del medioambiente, desarrollo de economías circulares, protección del bosque esclerófilo, la lucha contra la corrupción, los modelos extractivistas, la descentralización, el regionalismo y el empoderamiento y autonomía de los territorios”.

LISTA VAMOS POR CHILE

José María Hurtado, candidato RN por el Distrito 16

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Salud, Educación y el combate a la delincuencia y el narcotráfico”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Mantener sistema presidencial con mejores contrapesos para evitar obstruccionismo e inmovilismo. Por ejemplo, permitir la disolución del Congreso por una vez y llamar a elecciones por una vez durante cada mandato presidencial”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se deben mantener los cuatro años, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Desde chico he sentido una profunda vocación de servicio público inculcada, fundamentalmente, por mi padre, Cote Hurtado. Quiero ser constituyente para continuar su legado de luchar por mejorar la calidad de vida de los chilenos y ser quien defienda, y por sobre todo busque, la felicidad de las personas”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Mi principal eje de campaña es trabajar para asegurar que la Constitución permita a cada ciudadano la búsqueda de la felicidad, poniendo al Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado, como ocurre hoy; Una constitución que permita a todos los chilenos y chilenas, y en especial a nuestros hijos y nietos, desarrollarse libres y en paz; Que estudiar, enfermarse o envejecer no sea una condena obligada al agobio del endeudamiento; Que ponga fin a los abusos y no existan ciudadanos de primera y segunda clase; Que asegure el orden público y combata sin cuartel a la delincuencia y el narcotráfico; Que desarrolle y fortalezca el sentido de comunidad y esperanza en el futuro, bajo una casa común; Que cada chilena y chileno pueda ser feliz, ya que solo así podremos construir un Chile mejor”.

El cuestionario

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de una Nueva Constitución? (Seleccione máximo tres)

– Derechos Humanos; Salud; Educación; Trabajo; Seguridad Social; Vivienda; Medio Ambiente; Otros (especifique). En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente, usted cree que:

– Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente.

– Se le debe dar más atribuciones al Presidente y limitar las del Congreso.

– Se debe mantener la situación como está.

– Otro (especifique). Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

-Se debe mantener tal cual está.

– Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección.

– Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección.

– Se debe disminuir la cantidad de años, sin posibilidad de reelección.

– Se debe disminuir la cantidad de años, con posibilidad de reelección. El Congreso:

– Debería modificarse y tener solo una Cámara.

– Debe mantenerse con dos Cámaras. Pensando en la administración del territorio:

– Chile debe seguir siendo un Estado Unitario.

– Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional).

– Chile debiese adoptar la forma de Estado Federal. ¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

-Sí / No ¿Por qué decidió ser Constituyente? Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

