Por Camila González Villarroel

Fotos: Héctor Vargas.

Esta mañana un grupo de trabajadores llegó hasta la Vega de Baquedano con la finalidad de dar inicio a los trabajos dentro del lugar. Pero esto no pudo ser llevado a cabo debido a que miembros del sindicato de La Vega les negaron el acceso. Lo anterior es gatillado por el no pago de las expropiaciones luego de casi 2 años, ya que el proceso de liquidación comenzó en 2019.

Así lo señala Héctor Casanova, representante legal del sindicato de La Vega Baquedano, quien se mostró muy molesto con que a la fecha no hayan recibido nada del dinero que les corresponde.

Casanova, explica que “a nosotros nos expropiaron un parte de la entrada de La Vega Baquedano, los que son 20 metros de largo por todo el ancho del lugar. Estos trámites los empezamos a hacer en 2019 y aún no nos han pagado. Hoy venían a hacer posesión del terreno y nosotros no lo permitimos porque no nos han pagado”, aseguró.

Casanova, además indicó que como gremio nunca han tenido problemas con que expropien parte del lugar y que no los hayan dejado comenzar los trabajos hoy no es nada más que producto de no tener cancelada la deuda a la fecha lo que se ha prestado para malos entendidos dentro de la agrupación puesto que “locatarios han comentado que los dirigentes nos quedamos con el dinero y no es así”, agregando que “si nosotros autorizamos que entren a trabajar, más van a pensar que nos quedamos con la plata y no queremos dársela a ellos”.

Otro punto que dejó molesto al colectivo de La Vega fue el trato de un funcionario que no identificaron y que Héctor Casanova relata de la siguiente forma: “me dijo un muchacho de SERVIU que venían a realizar el trabajo sí o sí, ya sea por la buena o por la mala y esto no es una guerra. Eso habla de que han hecho mal las cosas como organismo, no siendo culpa de nosotros”, aseguró.

Desde la unidad gubernamental entregaron un comunicado de prensa que expresa su postura ante lo ocurrido. En el escrito se detalla que: “el pago de la expropiación correspondiente a dicho acceso se encuentra consignado en los Tribunales de Justicia de la ciudad de Rancagua desde el día 20 de diciembre de 2019 y 30 de diciembre de 2019, de cada uno de los lotes involucrados respectivamente, trámite en el que ya ha intervenido el abogado del expropiado solicitando que se giren los cheques correspondientes, encontrándose pendiente de resolución por parte del Tribunal, a la espera de la entrega de antecedentes solicitados por dicho ente al expropiado, para dar continuidad al proceso.