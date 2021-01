Patricio Miranda y Gisella Abarca.

Como consecuencia del relajo en las fiestas de fin de año, los traslados por vacaciones y no tomar en serio las medidas preventivas. Esas son las principales causas que las autoridades regionales mencionan a la hora de analizar el panorama de los contagios de Covid en la zona.

Y es que el Ministerio de Salud informó que este viernes se registraron 264 nuevos casos en O’Higgins, 97 más que lo dado a conocer la jornada del jueves, lo que equivale a un aumento de 58%. Así, y con 3.271 tests PCR realizados en las últimas 24 horas, la positividad en la región alcanzó un 8,3%.

El número se acerca al peak que registró la región el 19 de junio, cuando hubo 294 nuevos contagios y dos fallecidos, misma cifra de decesos que la informada este viernes. Por el alto número de contagios que se daban a conocer en esas fechas, el 17 de junio el Ministerio de Salud decretaba cuarentena para Rancagua y Machalí, medida que se hizo efectiva el viernes 19 de junio. Ese día, la región anotaba 197 nuevos contagios, de ellos 105 eran en Rancagua

Hoy, la situación sigue preocupando a las autoridades. Pablo Ortiz, seremi de Salud, sostuvo que “28 comunas aumentaron los casos. Algunas de forma leve y otras de manera permanente y sostenida. Estamos muy preocupados por San Vicente (de Tagua Tagua), porque claramente no ha podido controlar los brotes familiares. La misma situación nos ha pasado en otras comunas, que inclusive retrocedieron en la estrategia ‘Paso a Paso’, como Las Cabras, Chépica y la situación de Santa Cruz”.

Con todo, al consultar a la secretaría ministerial si existe alguna autocrítica, tomando en cuenta que los constantes llamados a respetar las medidas preventivas parecen no ser suficientes, las respuestas solo se limitaron al análisis de las cifras de nuevos casos y a reiterar que se “deben extremar todas las medidas sanitarias”.

Efectos de un inoportuno “relajo”

Y precisamente el detalle comunal dejó en evidencia las comunas más críticas: Rancagua, con 75 nuevos casos; San Vicente, con 40; seguidas de Rengo (23); Machalí (18); Las Cabras (12); Graneros y San Fernando (11 cada una); Requínoa y Peumo (10 cada una); 7 casos en Mostazal; 6 en Pichidegua; 5 en Chépica, Doñihue y Olivar; 4 en Chimbarongo, Quinta de Tilcoco y Coinco; 3 en Pichilemu; un caso en Codegua, Malloa y Santa Cruz; además de 2 casos de otras regiones y 3 sin notificar.

“Estamos todos a la expectativa de que los contagios bajen y no ha pasado realmente. Estamos con un número preocupante de casos activos, pero no es sorpresa”, lamenta Jaime González, alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, comuna que desde el jueves de la semana pasada permanece en confinamiento.

“El efecto de la cuarentena se va a ver en unas dos semanas más. Esto todavía es efecto de las fiestas, donde lo más seguro es que hubo un relajo y también porque se venía con cierto optimismo, de que había pocos casos, y de repente, esto se disparó”, sostiene el jefe comunal.

En esa línea, González es enfático al señalar que se han hecho llamados permanentes a la población a respetar los cuidados preventivos: “Uno lamenta esta situación, pero se reúnen dos cosas; que el virus es altamente contagioso y que la gente tiende a relajarse”.

Una “situación crítica”

El alcalde de San Vicente de Tagua Tagua también pone el foco en las implicancias que el alza de contagios pueda tener para los centros de salud. “Los servicios están saturados, me explicaban que Rengo ya no acepta más pacientes porque están completos y los derivan a Rancagua, que está casi a tope de su capacidad. Si esto sigue así, no va a haber dónde llevar a esos pacientes”, asegura González.

Y, precisamente, las cifras que entrega el director del Hospital Regional de Rancagua, Fernando Millard, no son del todo alentadoras.

“Hoy (viernes) amanecimos con una ocupación de la Unidad de Pacientes Críticos de un 95%. Eso quiere decir que a comienzos del día teníamos cuatro camas libres, lo cual es muy poco y es una situación crítica”, puntualiza Millard.

Considerando que las próximas semanas tampoco se ven muy auspiciosas, el director del recinto anticipa que, a partir del lunes, se habilitarán seis camas más, para completar un total de 60 camas ventilables de aquí al 2 de febrero.

“Esto, que parece tan simple, no tiene nada de simple. Es lo más complicado que está pasando en el hospital, es lo más fuerte que hemos tenido. Estamos con una capacidad reventada de la gente, de los funcionarios y los turnos, porque el personal es el mismo”, sostiene Millard. “Estamos tratando de mantener a la gente con sus vacaciones, con licencias médicas y además con dos, tres y hasta cuatro turnos a la semana. El sacrificio que está haciendo el personal de salud tiene que entenderlo la comunidad”.

El médico va incluso más allá, y plantea que “es el colmo que mientras la gente sigue saliendo de vacaciones, sin tener los cuidados mínimos como lo hemos visto en las playas, nosotros tengamos que estar habilitando carpas para darles la atención que van a necesitar después”.

Así, Millard reclama que “la situación se hace inmanejable, porque además lo que ahora cambia respecto de la primera ola, es que como antes había cuarentena total, los accidentes de vehículos eran mucho menos. Ahora, (con solo una comuna en confinamiento) tengo el doble de hospitalización”.

Leisli Salvatierra, presidenta del Colegio Médico de Rancagua: “De seguir con números al alza, no solo vamos a retroceder, sino a colapsar las camas hospitalarias”

Contrario a lo planteado por el alcalde de San Vicente de Tagua Tagua y el Seremi de Salud de O’Higgins, la presidenta del Colegio Médico de Rancagua tiene otra visión respecto al aumento de los contagios.

“Los números de estos días ya no son reflejo fiel de las fiestas de Navidad y fin de año, casos que vimos reflejados en la quincena de enero. Estos más bien son un reflejo de una disminución en los resguardos y de la condición de alerta constante en los cuidados”, sostiene Salvatierra.

Así, la profesional advierte que “de seguir con los números al alza, no solo vamos a retroceder de fase con posibilidad de pasar a cuarentena, sino el hecho del colapso de camas hospitalarias y las consultas en los centros de salud”.

En cuanto al aumento de los viajes debido a la época estival y la posibilidad de sacar el permiso de vacaciones, Salvatierra puntualiza que “es importante que tanto quienes salen o entran a la región, mantengan todas las medidas de cuidado”.

Así, recalca que es necesario que las autoridades realicen “una mayor fiscalización, sobre todo en las zonas de más afluencia turística. (Se podría) tener aforos para las comunas de demandas de permisos, pues es trasladar los grupos de una comuna a otra, y ya sabemos las implicancias de las movilizaciones”.