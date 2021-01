Por Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

La cita era en la Casa del Arte de Rancagua, lugar en el que se dio el visto bueno para presentar una nueva versión del Teatro al Aire Libre, mítico festival regional que presenta obras de teatro por un mes. Este año, por las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, todo fue modificado, pero podrá realizarse. Dentro de los cambios que existieron, está la no participación de una figura icónica del certamen, como es la actriz y concejala, Silvia Santelices, quien prefirió restarse por este año para priorizar su salud.

El espacio cultural que se celebrará desde este 29 de enero hasta el 14 de febrero tendrá lugar en el estacionamiento del Colegio Javiera Carrera en la calle Ibieta 187. La cita será a las 20:00 horas durante todos los días.

La actividad que hoy fue liderada por Evaristo Acevedo, director de la Casa del Arte de Rancagua, en la que presentó el evento y comentó cuáles serán las obras que se estarán presentado en esta edición. El actor, también tuvo espacio para agradecer al municipio y al alcalde Eduardo Soto por responder su llamado de auxilio para poder poner en marcha la iniciativa a pesar de la pandemia.

En cuanto a la importancia para la cultura de la región y, del país, Ximena Nogueira, destacada actriz regional se mostró feliz por que nuevamente podrán realizar el festival, señalando que: “menos mal que tuvimos el apoyo de las autoridades locales, del diario El Rancagüino y del colegio Javiera Carrera para poder realizar estas obras”. Además, tuvo espacio para invitar a la comunidad a ser parte de esta “celebración del arte” como lo denominó. “Esperamos que el público nos acompañe, participe con nosotros y venga a ver las obras. Está muy entretenido el repertorio que se van a presentar”.

Desde la Municipalidad de Rancagua, fue el alcalde Eduardo Soto quien comentó la realización de esta nueva versión del festival indicando que, para ellos como municipio no fue un proceso fácil. “Estuvimos trabajando por varios meses con Evaristo en este tema y cuando ya se amplió la capacidad por parte de las autoridades, nos reunimos y dijimos vamos para adelante aportando lo que habitualmente entregamos todos los años”.

Además, el edil de Rancagua comentó que se siente feliz “por el teatro, por la cultura, por la Casa del Arte y por los vecinos” ya que todos podrán disfrutar de una actividad que sirve para despejar la mente, para reír y con las medidas sanitarias correspondientes.

En la vereda de las artes, es Evaristo Acevedo no ocultó su felicidad comentando que “nosotros como artistas desde marzo estamos sin poder trabajar, pero no es tanto que nos aflija la parte económica, sino que principalmente la parte espiritual”. Es importante destacar y recordar, que la crisis sanitaria en la que nos encontramos no afectó solo los bolsillos de los trabajadores, sino que también se presentaron problemas asociados a no poder realizar todo lo que estábamos acostumbrados, produciendo en parte de la población, problemas asociados a stress, depresión y otros.

Dejando atrás los días de no poder subir a un escenario, el director de la Casa del Arte también señaló que como actores no pudieron adaptarse a la modalidad online porque “para nosotros los escenarios son nuestra vida, nuestra pasión por lo que el teatro para nosotros debe ser con público, somos de la escuela del teatro presencial y sin público, no es teatro”, añadiendo también que “nosotros preferimos esperar y ponernos a ensayar y crear nuevas obras para ser presentadas en esta nueva versión del teatro al aire libre que felizmente podremos realizar”.

Programa 25° Festival de Teatro al Aire Libre

Entre el 29 de enero al 14 de febrero a las 20:00 horas en el estacionamiento del Colegio Javiera Carrera.

Viernes 29/01: “Esas cosas maravillosas” – Con Álvaro Escobar (estreno)

Sábado 30/01: “Esas cosas maravillosas” – Con Álvaro Escobar.

Domingo 31/01: “Justo en lo mejor de mi vida” – Con Evaristo Acevedo, Jorge Arévalo, Patricia Álvarez, Cristian Briones y Mireya Pavez.

Lunes 01/02: “¿Por qué será que las queremos tanto?” – Con Pato Torres y Fernando Kliche.

Martes 02/02: “Amor en blanco y negro” – Con Ximena Nogueira y Evaristo Acevedo.

Miércoles 03/02: “Perversiones orales al alcance de todos” – Con Mónica Aguirre, Verónica González y Rolando Valenzuela.

Jueves 04/02: “Sexualmente correcto”- Con Jorge Arévalo y Cristian Briones.

Viernes 05/02: “¿Te conté que el Pancho me dejó?” – Con Soledad Pérez, Patricia Irribarra, Miriam Pérez y Mauro Carvajal.

Sábado 06/02: “¿Quién manda más?” -Con Óscar Garcés y Dominique Lattimore.

Domingo 07/02: “Esperando la carroza”- Con Claudia Soto, Jorge Arévalo, Silvana González, Cristian Briones, Maga Ortúzar, Pancho Jiménez, Mireya Pavez y Mario Poblete.

Lunes 08/02: “Yo no fui” Stand up comedy con Felipe Izquierdo.

Martes 09/02: “Pasiones que matan” -Con Silvana González, Cristian Briones, Maga Ortúzar, Luis Bravo, Claudia Soto y Jorge Arévalo.

Miércoles 10/02: “De toque a toque” -Con Andy Alvarado, Alex Vidal y Óscar Garcés.

Jueves 11/02: “Perros, animales constituyentes” Con Cristian García Huidobro.

Viernes 12/02: “Despedida de Soltera” -Con Patricia Álvarez, Silvana González, Pilar Rojas, Ximena Nogueira, Maga Ortúzar y Mauro Carvajal.

Sábado 13/02: “Mentirosos del chat” -Con Marilú Cuebas y Patricio Strahovsky.

Domingo 14/02: “¡Qué vergüenza para la familia!” -Con Maga Ortúzar, Cristian Briones, Paty Álvarez, Jorge Arévalo y Silvana González.

