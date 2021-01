Gisella Abarca.

Fotos Nico Carrasco.

Con el objetivo de hacer sentir su malestar por la decisión de las entidades de Vivienda y Urbanismo de retomar el proyecto para la ampliación de calle Hernán Ciudad y así unir Rancagua con Machalí es que vecinos de Villa Triana, Don Rodrigo, Villa Hermosa, San Joaquín, entre otros sectores, reunidos en el comité de defensa de Avenida Hernán Ciudad han salido a la calle para protestar contra la modificación del proyecto que expropiaría -según cuentan- a un importante número de casas de vecinos.

Así lo explicó la vocera del comité de defensa de Avenida Hernán Ciudad, Patricia Escobar, “la posición nuestra siempre ha sido que no exista expropiación, porque nos van a expropiar más de 120 casas de acuerdo a un plano que entregó el Serviu”.

Y es que según declaran vecinos, originalmente el proyecto viene con un perfil de 25 metros, con vereda y dos pistas para automóviles, proyecto al cual los vecinos no se opondrían pues está así proyectado en el plano regulador comunal; no obstante, existiría una modificación del proyecto que amplía la vía en 50 metros con calzada y bandejón central “Del 2017 estaba parado el proyecto y las autoridades de ese entonces fueron enfáticas en decir que el proyecto no iba y nos quedamos tranquilos; pero en época de cuarentena vimos gente trabajando en topografía y dijeron que Serviu los había enviado por un proyecto de ensanche y nadie nos consultó nada”, expone molesta Escobar.

Como antecedente añade Escobar “Ante la modificación de proyecto nos alarmamos, porque se contradice con lo que nos informó el alcalde que en el plano regulador vigente el proyecto es de 25 metros, pero Serviu dice que son autoridad y que ellos definen si amplían la cota por sobre el plano regulador comunal. Nuestra inquietud es saber en qué va a terminar el proyecto, por eso el alcalde dijo que iba a pedir el término del diseño para ver definitivamente qué es lo que están haciendo y nosotros estamos en ascuas sin saber nada”, expresa la vocera.

Escobar agregó que los trabajos perjudicarían fuertemente el diario vivir de los vecinos del sector “si bien es cierto estamos dispuestos a la conectividad y crecimiento urbano, pero que no afecte a los vecinos, porque la mayoría somos adultos mayores, jubilados, enfermos, postrados y van a sacarlos de sus casas para ir a meterlos quizás dónde”.

Y es que a juicio de la vecina, el ensanche de la Avenida Hernán Ciudad “parte la villa en dos y nos quita un montón de tranquilidad para los adultos mayores que residen en este sector; hay colegios, jardines infantiles que son parte de la historia de La Villa Triana que fue formada hace muchos años, y las casas se construyeron a pulso, la gente ha pagado contribuciones toda la vida, que venga un proyecto tan frío a quitárselas, no corresponde”, subrayó.

Es por esto que desde hace un tiempo los vecinos se reúnen en una mesa de trabajo con la municipalidad de Rancagua para en conjunto trabajar en post de mantener el trazado original. En esta línea, este miércoles vecinos de los sectores ya nombrados, sostuvieron una reunieron con el edil rancagüino para definir acciones “El alcalde se comprometió a hacer una Excepcional para dejar este barrio en resguardo. Estamos a la espera que nos entreguen una carta para mandar a los organismos del proyecto”, comunicó Escobar.

“QUEREMOS QUE SE EVALÚEN ALTERNATIVAS DISTINTAS”

La Tesorera de la junta de vecinos de Villa Triana, Ana María de Nido expuso “se reactivó la ampliación de la calle Hernán Ciudad para unirla con Machalí, un proyecto ampliamente rechazado por años, donde no se nos ha escuchado del daño que se le está haciendo a este sector”.

Del Nido agregó “No entendemos porqué en esta época se está haciendo obras de ingeniería de detalle. El proyecto de pre factibilidad que está siendo visto por el Serviu, determinó que se expropiaban todas las casas desde Avenida el Parque hasta Bombero Villalobos, eso significa que para todos los vecinos les afecta; no solamente Villa Triana, sino que Villa Hermosa, San Joaquín y todas las villas que están alrededor”, argumentó molesta la vecina.

Es por eso que la dirigente de la Villa Triana expone que “queremos que se nos respete la vida de barrio y si se va hacer esta unión, que se haga en forma equilibrada; no en la forma desproporcionada como se está planificando, porque en Machalí llegan a sitios eriazos; y lo que vemos y que se confirma a través de los años, es una presión inmobiliaria”, subrayó Del Nido, agregando “Queremos que se evalúen alternativas distintas acorde con los vecinos en que no se dañen los barrios y se busque una solución equilibrada como pasos en altura, otros cruces en la ciudad, son alternativas que se han visto, pero que no se han evaluado en el sector”, argumenta.

Por su parte, la vocera del movimiento No +Taco Machalí, Beatriz Valenzuela Vantreek comenta que “esta solución ni siquiera talvez es necesario pasar hacia la Villa Triana; sino que va desde Hernán Ciudad directamente hacia la Carretera el Cobre, no es mucho el trayecto. Creo que aquí las cosas se han analizado muy particularmente y no mirando el territorio, y creo que esa es la salida”.

Alcalde de Rancagua se reunió con vecinos afectados

Este miércoles por la tarde, en calle San Joaquín con Héctor Zamorano, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto sostuvo una segunda reunión con los vecinos del sector a fin de tratar el tema de las expropiaciones “hemos estado trabajando con el comité que representa a todas las villas del sector en la elaboración de un documento que lo vamos a hacer llegar al Seremi de Vivienda y al director del Serviu el 1 de febrero donde planteamos varias situaciones”, apuntó el edil.

Una de ellas, agrega Soto “es nuestra mirada de ciudad donde el mayor problema de conectividad hoy está desde el centro hacia el poniente, por lo que nos interesa que si hay recursos disponibles, sea para la conectividad República de Chile, del proyecto Avenida Las Torres -Diagonal Doñihue, porque se hizo una importante inversión en República de Chile a San Juan, viene la doble vía de Bombero Villalobos, entonces intentar avanzar en una tercera conexión en el mismo sector, es no tener una mirada más integral del desarrollo de la capital regional”, argumentó Soto.

El edil rancagüino detalló que en la reunión de este miércoles “los vecinos solicitaron que pudiéramos expresar la disconformidad respecto al diseño y en paralelo se está trabajando con asesoría urbana en una Excepcional que pudiera estudiar todo el sector a propósito de varias situaciones que han planteado los vecinos, entre ellos regular la construcción en altura, reestudiar algunos pasos que no se han consolidado y una serie de cosas; y en esa dirección vamos a seguir trabajando”, apuntó Soto.

El edil añadió “Aprovecho de aclarar que en algún momento, el Seremi de Vivienda del gobierno anterior estaba trabajando en un proyecto de conectividad en que solicitaban un perfil de 50 metros, eso afectaría no solamente Villa Triana; sino que las villas del sector y no tiene ninguna justificación disponer de una calle de un perfil de 50 metros, invasivo y sin concordancia con lo que se le solicita a Machalí, un perfil mucho menor. Esto se logró rechazar hace varios años y reflotar nuevamente esta situación cuando el proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser financiado y no resuelve el problema de los habitantes de Rancagua”, concluyó el jefe comunal de Rancagua.

Seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Francisco Ravanal:

“No se ha solicitado financiamiento para expropiaciones o ejecución de las obras civiles”

Consultado por el proyecto del cual no hay mayores antecedentes, pues aún se encuentra en etapa de diseño, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Francisco Ravanal explicó que “En el marco de las funciones de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a esta repartición le corresponde velar, que todos los proyectos y vialidades respeten las orientaciones establecidas por los Planes Reguladores Comunales, instrumento de planificación territorial elaborados y aprobados por los Municipios”.

En relación al proyecto de Mejoramiento del eje vial de Avenida Hernán Ciudad de Rancagua, agregó “no se ha solicitado financiamiento para expropiaciones o ejecución de las obras civiles”.

Pues bien, consultado el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), “nos señalan que se contrató a una empresa externa que está realizando un estudio de diseño del proyecto, contrato adjudicado mediante Resolución N° 1256 de fecha 14/07/2020, del Director Regional SERVIU”.

SERVIU aclara que aún no se registra definición de sitios a expropiar

En tanto por medio de un escrito desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) informaron que el estudio de prefactibilidad del proyecto de mejoramiento eje vial Hernán Ciudad fue realizado por SERVIU O’Higgins en septiembre de 2015 y “consiste en la ampliación y consolidación de avenida Hernán Ciudad, desde el empalme con avenida Miguel Ramírez hasta avenida Escrivá de Balaguer”.

Explicaron que la etapa de prefactibilidad estableció tres tramos. Tramo 1: Desde avenida Miguel Ramírez a avenida Central; Tramo 2: desde avenida Central hasta el Canal La Compañía; Tramo 3: desde Canal La Compañía hasta avenida Hernán Ciudad.

Desde SERVIU comunicaron que actualmente se está desarrollando la etapa 2 del estudio de ingeniería “donde se está analizando el ancho de perfil en el tramo de Rancagua y desarrollando las especialidades de ingeniería”.

Desde la entidad finalizaron diciendo que “Está en estudio el ancho del perfil correspondiente al Tramo 2 para que sea acorde al sector. No se registra aun definición de sitios a expropiar, ni se ha solicitado financiamiento para expropiaciones o ejecución de obras civiles”.