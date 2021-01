Luego que el Ministerio de Salud (Minsal) pusiera a disposición de la ciudadanía el permiso de vacaciones, la posibilidad de organizar algo para salir del lugar de residencia, se convirtió en una realidad para muchos. Por ello, resulta importante reforzar qué medidas sanitarias se deben considerar en espacios como piscinas, playas y lagos, para prevenir el contagio de Covid–19.

A pesar de no estar demostrada la supervivencia del virus en el agua, existen espacios, como las piscinas, en que se estima que el Covid–19 no sobrevive más de 5 minutos. Esto, por el nivel de cloro que contiene este tipo de agua, a diferencia de otros espacios acuáticos.

“En el caso del agua de mar y lagos, no existen estudios para conocer la supervivencia del Covid–19. Pero, eventualmente, no estarían las condiciones para su mantención. En el caso del mar, la cápside viral (estructura proteica) no tiene la capacidad de resistir la salinidad de ese tipo de agua y, a ello, se suma el efecto de dilución (que también es aplicable a lagos y ríos). Pues, al disolverse el volumen viral, no alcanza niveles de infectividad necesarios. Hasta ahora, no se ha reportado ningún caso de transmisión por agua”, explicó el infectólogo de IntegraMédica, Rolando Pizarro.

4 recomendaciones para prevenir el contagio en piscinas y balnearios

En época estival, el uso de mascarilla, la distancia social y el lavado de manos, deben seguir siendo hábitos diarios. Asimismo, y para prevenir el contagio de la enfermedad, se pueden complementar con las siguientes del especialista parte del Grupo Bupa: