ACEPTA CANDIDATURAS QUE INDICA
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
DISTRITO : DISTRITO 15
ELECCION DE CONVENCION CONSTITUCIONAL
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
– CAROLINA FERNANDEZ GONZALEZ
– ALEJANDRO VERA MELLA
– ANIXID PEREZ FRANCO
– CESAR ORTIZ GARRIDO
– VALERIA SOTO CAROCA
– CARLOS MIRANDA MUÑOZ
LISTA DEL APRUEBO
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
– ALICIA ANGELICA BARRERA LAGOS
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– MATIAS ORELLANA CUELLAR
– XIMENA NOGUEIRA SERRANO
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
– MARIO QUIJADA SILVA
– JAVIERA SALDAÑA CADIZ
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
– JOSE ANTONIO RAMIREZ ARRAYAS
VAMOS POR CHILE
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
– CAROL CECILIA BOWN SEPULVEDA
– FELIPE GARCIA HUIDOBRO SANFUENTES
INDEPENDIENTES
– MARIANA ANDREA MARTINEZ ANICH
EVOLUCION POLITICA
– DIONISIO DE LA CERDA ETCHEVERS
RENOVACION NACIONAL
– SANDRA LUCIA CABEZAS DIAZ
INDEPENDIENTES
– FEDERICO IGLESIAS MUÑOZ
LA LISTA DEL PUEBLO 100% INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
– LORETO CRISTINA VALLEJOS DAVILA
– ENRIQUE EDUARDO LOPEZ MENESES
– YANNETT SOLANGE ORTIZ MORALES
INDEPENDIENTES
– ARTURO ANGEL SALDES NUÑEZ
– SEBASTIAN PATRICIO TOBAR VASQUEZ
APRUEBO DIGNIDAD
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
– MARTA PATRICIA MOLINA AVILA
– DIEGO ANDRES BUSTAMANTE OLIVARES
INDEPENDIENTES
– DAMARIS NICOLE ABARCA GONZALEZ
CONVERGENCIA SOCIAL
– NOLBERTO ALEXANDER ZUÑIGA CONTRERAS
COMUNISTA DE CHILE
– FABIAN EDMUNDO RODRIGUEZ RIVERA
PARTIDO UNION PATRIOTICA
– VIVIANA ANDREA ABUD FLORES
– MARCELO ISAAC HERRERA OÑATE
– LORRAINE MICHELLE SALVO OLIVARES
– CHRISTOPHER IGNACIO CHACANA GONZALEZ
– CATALINA ANTONIETA BARRIENTOS CABEZA
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
– DAVID ALEJANDRO MELLA BANDA
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
– JUAN ANDRES CAROCA BRAVO
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
– MARCELA PATRICIA RIQUELME ALIAGA
DISTRITO : DISTRITO 16
ELECCION DE CONVENCION CONSTITUCIONAL
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
– KATHIA RAMIREZ GONZALEZ
– RAMON RIQUELME CHEUQUIANTE
INDEPENDIENTES
– GLORIA DEL TRANSITO ALVARADO JORQUERA
– IANCU ANDRES CORDESCU DONOSO
– FLOR MARIA ILIC GARCIA
– CADUDZZI OSVALDO SALAS VERA
– KATHERINE ELIZABETH VILLIBARES VILLIBARES
– FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA AVILA
SEXTA UNIDA
INDEPENDIENTES
– MARLENE ANDREA DUARTE ESPARZA
– DAGOBERTO ANTONIO HUERTA ARRUE
– PAMELA ANDREA MORALES ROLDAN
– RODRIGO CUMSILLE LABBE
– AIDA LETICIA ROJAS TORRES
LISTA DEL APRUEBO
INDEPENDIENTES
– ADRIANA CANCINO MENESES
PARTIDO RADICAL DE CHILE
– HUGO ALFREDO BARAHONA FRANCO
INDEPENDIENTES
– MARIA JOSE DIAZ BECERRA
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
– ROBERTO ALEXIS SANTA CRUZ GONZALEZ
PARTIDO RADICAL DE CHILE
– DORIS EDITH RODRIGUEZ ZAVALLA
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
– BERNARDO ZAPATA ABARCA
VAMOS POR CHILE
EVOLUCION POLITICA
– NATALIA TOBAR MORALES
RENOVACION NACIONAL
– JOSE MARIA HURTADO FERNANDEZ
INDEPENDIENTES
– MAGDALENA BARRIGA VACAREZZA
– JUAN DE DIOS VALDIVIESO TAGLE
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
– IRMA GREENE QUEZADA
INDEPENDIENTES
– RICARDO ANDRES NEUMANN BERTIN
APRUEBO DIGNIDAD
INDEPENDIENTES
– XIMENA ALEJANDRA MARIL PILQUIMAN
COMUNISTA DE CHILE
– RODRIGO IVAN CORDOVA SEGUEL
INDEPENDIENTES
– GISELLA CRISTINA OLGUIN GODOY
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL
– NICOLAS FERNANDO NUÑEZ GANGAS
INDEPENDIENTES
– ADRIANA DEL CARMEN BASTIAS BARRIENTOS
CONVERGENCIA SOCIAL
– LEONARDO CRISTIAN CARIS FUENTES
PARTIDO UNION PATRIOTICA
– CRISTIAN JUAN MARTINEZ CALDERON
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
– EVELYN MARGARITA ECHAGUE PAVEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
– YASNA PATRICIA ZAVALLA MORALES