Cerca de 140 casos diarios parece ser la norma en los últimos días en nuestra zona, esto sin contar los casos del pasado viernes que mostraron una peligrosa alza, a esto sumamos una alta ocupación de camas críticas y de las residencias sanitarias, una receta segura para un retroceso. Eso sí a diferencia de lo ocurrido en el invierno la gran mayoría de los casos no se concentra en Rancagua, sino más bien dispersos en la región siendo San Vicente la zona que en varios días concentra la mayor cantidad de casos nuevos, situación que tiene a la comuna como la única zona en nuestra región en fase 1.

Aún estamos a tiempo –esperemos- de poder hacer algo para evitar entrar en una extensa cuarentena con todas las complejidades que esto significa

Es indudable que el manejo de esta crisis sanitaria supone una problemática cultural y social, donde las conductas colectivas –hoy muy deterioradas por la ignorancia e irresponsabilidad de buena parte de la ciudadanía- han condicionado negativamente la capacidad para responder ante la emergencia, pero también hemos observado un relajo no solo en la ciudadanía sino también en nuestras autoridades, ejemplo de eso es la no reunión desde agosto de la mesa social covid 19 y una ausente directora del Servicio de Salud en torno a lo que pandemia se refiere. Por ejemplo no se ha señalado si se estudia, se planea, se piensa restaurar el hospital de campaña del Estadio El Teniente, o medidas para contrarrestar el cierto cansancio que presenta el personal de salud al mismo tiempo que se vuelve a contratar a mucho que en los periodos más críticos de la pandemia en invierno fueron llamados a colaborar, pero cuyos contratos duraron hasta noviembre o diciembre.

Todos sabemos que el confinamiento es una herramienta muchas veces necesario, no obstante, es un instrumento muy costoso, porque hunde la actividad económica local y destruye puestos de trabajo, como también porque hace sufrir a una población que en general está muy susceptible: porque es verano, hace mucho calor, como también porque ha aguantado un año esperando acciones efectivas que le garanticen algún grado de tranquilidad.

Hoy esa población se debate entre la falsa expectativa de una rápida inmunización y el cansancio y fastidio por el regreso de la cuarentena, mientras la autoridad sigue sin convencer y comunicar adecuadamente la gravedad de lo que ocurre. Los errores conceptuales, los cambios de mensaje, las señales confusas, han sido lamentablemente una constante.

Mientras tanto, daríamos un gran paso si cada uno de los chillanejos entendiéramos que ha llegado la hora de la solidaridad y de la cooperación, de revisar valores, prioridades y prácticas, sobre todo en los espacios domiciliarios, donde se ha demostrado que están ocurriendo los mayores contagios.

Luis Fernando González V.

Sub Director