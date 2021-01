Por Camila González Villarroel

A pesar de encontrarnos en una situación de emergencia sanitaria, desde el gobierno encontraron correcto entregar un permiso único para vacacionar. Lo anterior, respaldado en los datos que el mismo Minsal entregó sobre un alza de estress en la población. Es por eso, que los locatarios de las áreas costeras, quienes creían que este verano no podrían trabajar, comenzar a organizarse para poner en regla todas las exigencias sanitarias y poner en ruedo sus negocios o restaurantes.

Y, es en ese marco que los trabajadores de la localidad de Pichilemu comenzaron a poner en marcha y retomar lo que dejaron en pausa el verano pasado. Pese a que la comuna se encuentra en fase 3, hubo muchos dueños de diferentes negocios, ya sean en el área de turismo o comercial, tuvieron que mantener sus locales cerrados por no tener las medidas sanitarias ni los medios para implementarlas.

Danilo Robles, es el presidente de la cámara de turismo de Pichilemu, quien además es dueño de un restaurant en la ciudad y para él como para sus compañeros ha sido muy complicado todo lo que ha implicado la pandemia. Pese a eso, indica que “nosotros, los dueños de diferentes locales ya sean gastronómicos o de hospedaje, tenemos un whatsapp por donde nos comunicamos y estamos en constante contacto ayudándonos” . Además añadió que: “pese a que contabamos con autorizaciones, muchos de nosotros no quisimos abrir porque previlegiamos la salud, pero hoy en día la necesidad es otra y no queremos quedar atrás en una época del año que para nosotros es muy importante”

Frente a lo anterior, y a la apertura de sus locales, Danilo también tuvo palabras para la autoridad, mencionando que “igual, nos sentimos un poco desprotegidos por la autoridad porque nosotros como cámara hemos intentado destacar por cosas positivas a Pichilemu y con los permisos de vacaciones ha venido gente de otros lados que ha hecho noticias por cosas negativas, lo que podría desencadenar en un cambio de fase, lo que nos perjudicaría mucho porque nosotros vivimos del verano”.

Como nos comentó Danilo Robles, desde la cámara de turismo han velado por conservar de la mejor forma la escencia de la zona, pero eso sumado a los cambios sanitarios que han debido hacer. Se han redoblado los esfuerzos para que locatarios puedan reabrir de forma segura para ellos y para los veraneantes considerando todas las exigencias del Ministerio de Salud para finalmente, abrir sus puertas a las personas, pero hay algo que los incomoda. Las personas que llegan a la zona, no se cuidan, realizan fiestas clandestinas, transportan drogas y no respetan a la autoridad, lo que entrega una imagen negativa y resta a todos los esfuerzos por entregar una buena atención y segura.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Turismo vuelve a hacer un llamado a la autoridad pidiendo más control y concienización para quienes elijan a la Capital de Surf como destino vacacional.

Por su parte y muy ligado al turismo, está la Cámara de Comercio, quien cuenta con Fidel Valenzuela como presidente. Este conglomerado que, según comenta su mandamás, se ha preparado durante todo el año para este tiempo realizando capacitaciones vía remota, preparando protocolos y los cambios que ha habido durante todo el año.

Pese a lo anterior, desde la cámara hacen sus descargos por la poca fiscalización que hay, puesto que “nos encontramos con todo el comercio informal desatado, y en todos los rubros hay anormalidades y falta de fuerza de la autoridad para poder colocarle un stop”. Más importante aún, es lo que menciona Fidel, quien señala que “los permisos para vacaciones para nosotros no han sido buenos, porque nosotros queríamos un Pichilemu con menos gente y más ordenada. Nos ha jugado muy encontra el tema del 10%. No por ser clasista, pero ha llegado todo tipo de gente, adinerada y otra que no y ambos incumplen las normas y no cuentan con la cultura necesaria, desafiando la autoridad”.

Pese a los conflictos que puedan ocurrir, Valenzuela señala que como gremio les interesa mantenerse en la fase de Transición del Plan Paso a Paso, pero que para eso necesitan mayor fiscalización, pues los veraneantes no cumplen con toques de queda, quedándose en las calles hasta altas horas, lo que también es fomentado por los ciudadanos que tienen a la orden del día los comercios informales, ofreciendo la oportunidad de incumplir las normas sanitarias y desfavoreciendo a quienes mes a mes deben pagar por sus permisos, algo que les molesta de sobremanera a la cámara de comercio, debido a que los negocios no establecidos te entregan más posibilidades de contagio, lo que finalmente podría desencadenar en otra situación desfavorable para el turismo y el comercio de la Capital de Surf.