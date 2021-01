Gisella Abarca

Este lunes, el Ministerio de Salud anunció el retroceso en el plan Paso a Paso de seis comunas de la región de O’Higgins, se trata específicamente de las comunas de Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa, Olivar, Rancagua y Machalí.

Las comunas retrocedieron a fase 2, cuarentena de fin de semana, por el alto número de contagios que presentan., así se suman a Chépica, Santa Cruz, Las Cabras, Rengo y Coltauco que ya están en fase 2, mientras que San Vicente continúa en cuarentena total.

Así lo comunicó la Intendenta de O’Higgins, Rebeca Cofré, “A partir de este jueves 28 de enero, a las 05:00 horas, las comunas de Rancagua, Machalí, Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa y Olivar retroceden a Transición; es decir, al paso dos del plan Paso a Paso, el llamado es a respetar esta medida dispuesta para el resguardo de la salud de todas y todos los vecinos de nuestra región”, expuso.

La primera autoridad regional informó que este lunes hubo 159 nuevos casos confirmados en la región de O’Higgins, de los cuales 46 casos corresponden a Rancagua, 31 a San Vicente, 10 a Rengo, 5 a Requínoa y Machalí; 4 casos a Malloa, 3 a Chimbarongo, Paredones y Graneros; 2 casos en Peralillo y Peumo, un caso a Coltauco, Doñihue, Las Cabras, Olivar, Palmilla, Pichilemu, Placilla, 2 casos en otras regiones y 7 casos sin notificar, mientras que los fallecidos aumentaron a 645 al informar de dos nuevos decesos en la región.

Aunque cabe consignar que según el informe epidemiológico publicado por el Minsal el pasado 23 de enero los casos fallecidos totales debido a Covid-19 con residencia en nuestra región – con y sin confirmación de laboratorio- son 946 personas.

“EL 51% SON PERSONAS ASINTOMÁTICAS”

Por su parte, el Seremi de Salud, Pablo Ortiz informó que de los 159 casos, 68 de ellos son sintomáticos, 84 son asintomáticos y 7 sin notificar. “el 51% de este total son personas asintomáticas, donde la labor de búsqueda activa de contagiados funcionó de manera poderosas de tal manera de poder aislar a quienes no tienen síntomas y si tienen Covid”.

La autoridad sanitaria agregó que respecto a la medida anunciada desde el nivel central, como se ha venido señalando “hemos tenido un alza sostenida en los casos desde hace 24 días, desde fines de diciembre y hoy en la comuna de Quinta de Tilcoco, Peumo, Requínoa, Machalí y Rancagua han presentado este aumento constante en la tasa de casos activos confirmados y entre otros factores, lo que se ha analizado es una medida preventiva para bajar la movilidad y disminuir la carga viral en nuestra comunidad, no esperando que las cifras empeoren y que esto pueda estrazar nuestro sistema hospitalario”, sostuvo Ortiz.

El Seremi de Salud informó que la tasa de incidencia regional es de 106.4 personas por cien mil habitantes. En tanto, la tasa de incidencia de Peumo es de 187.3 Quinta de Tilcoco es 108.1, Requínoa 138.3, Olivar es 143.6, Machalí 76.8, Rancagua 109.0, “si bien uno visualiza que hay una tasa de incidencia que en algunas comunas no está superando el promedio regional, hay que señalar que los casos han aumentado sostenidamente en el último mes”, expuso Ortiz. Agregó que “en este minuto tenemos más de mil personas que están activas en la región 1.054 y hace un mes atrás teníamos un rango de 600 personas activas”.

Ortiz informó que esta última jornada de domingo se analizaron 2.170 muestras, con una positividad de 6.8%, en tanto, la positividad acumulada en el mes de enero es de un 6.3%.

Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto:

“Es una medida necesaria, un llamado de atención para la comunidad”

Respecto al retroceso de Rancagua a Transición, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto argumentó “Es una crónica de un retroceso anunciado, junto al colegio médico hace varias semanas estábamos planteando nuestra preocupación e incomprensión de por qué no habíamos vuelto antes”.

Agregó “veníamos advirtiendo un aumento paulatino de los casos, por lo tanto, creo que es una medida necesaria, un llamado de atención para la comunidad, y el municipio va a redoblar los esfuerzos en la búsqueda activa de casos, pero también pedimos redoblar el esfuerzo de la comunidad, de otra manera volveríamos a la cuarentena total y eso sí que sería lamentable”, expuso el edil.

Alcalde de Machalí, Gonzalo López

“Lo encuentro muy lamentable”

En tanto, el alcalde de Machalí, Gonzalo López, molesto sostuvo “Lo encuentro muy lamentable, solo por ser conurbación Rancagua Machalí estamos retrocediendo, porque somos una comuna que se ha mantenido en los casos, tenemos solamente 49 casos activos, el sábado tuvimos 1 contagiado, el domingo tuvimos 8 y hoy tuvimos 5, así que acá la irresponsabilidad de Rancagua nos lleva a cuarentena, encuentro muy lamentable que retrocedamos”.

El edil machalino agregó “en búsqueda activa se están aplicando 200 PCR semanal y lo que arroja es un 2% de casos positivos del 100% de los PCR que realizamos, así que por el solo hecho de ser conurbación con Rancagua nos vemos perjudicados por una comuna que lamentablemente no ha sido responsable”, subrayó López.

Práxedes Pérez Aránguiz, alcaldesa de Olivar.

Faltó una coordinación previa.

“Estamos de acuerdo con la decisión adoptada por el Gobierno en el marco del plan paso a paso, dado que hemos tenido un aumento en el número de casos activos. Esperamos la medida nos ayude en el resguardo de la población y que esta sea fiscalizada por quien corresponde. Estamos abiertos a un trabajo colaborativo.

No obstante, me gustaría haber tenido una coordinación previa con las autoridades, ya que me enteré como todo el mundo por los medios de comunicación”.

CASOS ACTIVOS EN LA REGION

En cuanto a los casos activos la región cuenta con 1.054 personas que actualmente tienen el virus. En detalle su distribución por comuna es la siguiente:

Rancagua: 289

San Vicente: 149 .

San Fernando: 69

Rengo: 67

Santa Cruz: 64

Machalí: 46

Requínoa: 42

Graneros: 28

Peumo: 28

Las Cabras: 26

Nancagua: 23

Olivar: 21

Coltauco: 20

Pichidegua: 19

Mostazal: 19

Pichilemu: 18

Chimbarongo: 16

Quinta de Tilcoco: 15

Malloa: 13

Coinco: 14

Doñihue: 14.

Palmilla: 9

Codegua: 8

Peralillo: 8

Chépica 7

Marchigue: 7

Paredones: 6

Pumanque: 4

Placilla: 2

Litueche: 1

Lolol: 1

Navidad: 1