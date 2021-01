El Rancagüino invitó a los aspirantes a redactar la nueva Constitución en los distritos 15 y 16 a responder un cuestionario para conocer sus posturas. ¿Cuáles son sus ejes de campaña? ¿Debiese consagrarse el agua como un bien nacional de uso público? ¿Debe existir reelección presidencial? Día a día, una serie de candidatos serán publicados. Aquí sus definiciones.

Natalia Tobar, candidata Evópoli por el Distrito 16

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Seguridad Social, Medio Ambiente y Modernización del Estado”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Es una larga historia, que tiene más de 80 años. La pasión por la cosa pública y social es heredada de mis bisabuelos, tras la fundación del diario La Región en 1941, hoy diario Sexta Región. En mi familia se ha participado activamente como dirigentes sociales y gremiales, incluso en la diputación por el Distrito 16. Esta nueva historia le pertenece a un nuevo Chile, uno más libre, justo e inclusivo y en ese contexto, como mujer, profesional y emprendedora me siento capacitada para liderar este proceso de construcción de una Nueva Constitución, como catalizadora de las voces de mujeres y familias que anhelan mayores oportunidades e igualdad social”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Primero, un Nuevo Estado, como condición del “derecho a la buena administración pública”. Segundo, una Constitución con perspectiva de género, promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso y discriminación. También los Derechos sociales, ya que son un aspecto fundamental en la igual consideración y respeto por los diversos proyectos de vida. Creemos en un régimen eficaz que parta desde el mundo estatal, llamado a garantizarlos y a la sociedad civil y el mundo privado, pragmatismo y solidaridad. Cuarto, las libertades económicas, el derecho de la propiedad es una libertad fundamental ya que contribuye al desarrollo del país. Quinto, el desarrollo sustentable, valorar nuestro patrimonio ambiental, promoviendo un nuevo equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y equidad social. Se debe garantizar la conservación de las especies, su función ecológica y la prohibición de todo acto de crueldad en contra de los animales. Por último, en este punto, es esencial que el agua sea reconocida por su calidad, un bien nacional de uso público. También la descentralización, poder local e integración territorial, fortalecer y empoderar las entidades regionales y locales, acercar al Estado a la ciudadanía, mediante la elección directa de sus principales autoridades”.

Felipe García Huidobro, candidato UDI por el Distrito 15

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos. El primer Derecho Humano es el derecho a la vida; el que le sigue, en mi opinión, es el derecho a la libertad, en sus diversas manifestaciones, como la libertad de desplazamiento, de culto, de expresión, de conciencia, de educación, de reunión etc. Todos los demás derechos se desprenden de los dos primeros enunciados”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“El sistema político que se escoja, presidencial, parlamentario, mixto u otro, debe tener normas congruentes y coherentes con el sistema que se escoja. Régimen electoral, equilibrio de poderes, régimen de administración del estado, etc. Hoy tenemos un parlamentarismo de facto, con un régimen presidencial debilitado que hace muy difícil gobernar con el programa presidencial elegido por los electores”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Depende del régimen que se escoja, pero si es presidencial, 4 años”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Se deben mantener dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario por tradición, historia y geografía. Sin perjuicio de ello, necesariamente se requiere reformar el Estado para implementar una efectiva descentralización al nivel de las comunas y las regiones”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí. Hoy ya lo es”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Por amor a mi Chile”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Trabajar, dialogar y negociar sin descanso para que la Convención Constituyente le proponga al país una Constitución Política que una a nuestra patria, le dé estabilidad, paz social y progreso para todos sus habitantes, por largas décadas”.

Marta Molina, candidata FRVS Distrito 15

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Seguridad Social, Medio Ambiente; Igualdad y equidad de género, la salud y educación en el marco de un cambio de rol del Estado, como garante”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Debe existir un sistema semipresidencial”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar la forma de Estado Federal”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

Tome la decisión porque vengo de una familia de once hermanos del sector rural. La educación en mi familia fue algo casi inalcanzable, soy la única hija que accedió a la universidad, con mucho sacrificio y una mochila de años de deudas.

Ver cómo se romantiza la pobreza y el esfuerzo en este país me ha llevado a trabajar en distintos movimientos sociales, hasta llegar a la Federación de Estudiantes de la U del Mar, donde, a nivel nacional, conseguimos el primer convenio de movilidad estudiantil para la región de O’Higgins y Maule. Luego continúa la lucha por una universidad para la región y otras por una salud digna. Mi camino ha estado lleno de obstáculos, que van desde el acceso a la educación, a la discriminación por ser mujer y quiero ser un aporte para equiparar la cancha y que el sueño de la equidad sea una realidad y podamos construir ese Chile que tanto queremos. Nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, pueblos originarios, esperan muchos de nosotros y no los podemos defraudar. Debemos ser capaces de ponernos de acuerdo y que en esta nueva carta magna todos y todas nos sintamos representados. Creo representar la realidad de miles de chilenos que día a día ponen todo su esfuerzo para salir adelante, en un país que premia el pituto y subvalora la meritocracia”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Mis principales ejes como regionalista son la descentralización de las regiones, salud digna, educación gratuita y de calidad, la equidad de género, el medio ambiente y la protección integral a la infancia”.

Leonardo Caris, candidato Convergencia Social por el Distrito 16

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos; Medio Ambiente; Democracia participativa”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener tal cual está”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Desde antes de la vuelta a la democracia hemos sido testigos del desarrollo de una sociedad en manera inconsulta a la ciudadanía, los grandes intereses que afectaban a las personas fueron decididos por aquellos a quienes poco y nada les afectaba y, muy por el contrario, produjo una serie de vicios en los cuales la política y los intereses económicos se mezclaron, ello produjo la desafectación del ciudadano y abandonó la política a unos pocos. Desde allí nace la impugnación y el compromiso por hacerse partícipe en un proceso de trasformación. En mi andar he sido dirigente gremial, deportista, de una ONG y he colaborado con organizaciones sociales que, desde la autonomía y autogestión, han entregado soluciones comunitarias en forma silenciosa, fuera de las luces, las cámaras y las redes sociales. Hemos sido parte de las ollas comunes, de organizaciones de carácter sindical, de las escuelas de idiomas para compañeros y compañeras migrantes, de cabildos participativos y de la naciente Biblioteca Comunitaria a levantar en San Fernando. Desde allí ha sido mi aporte como ciudadano, como abogado, pero también y como muchos y muchas, como un agente de cambio que forma parte de organizaciones colectivas, quiero llevar la voz de aquellos que viven las desigualdades en las poblaciones, donde nací y crecí”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Dotar a la ciudadanía de mayores herramientas de participación política. Debemos ser capaces de pasar de un sistema democrático representativo a una democracia participativa, pero además debemos tender a formas que permitan la autonomía regional y así tener capacidad en la decisión de sus propias políticas. También la superación del modelo neoliberal, es momento de recuperar la dignidad y la entrega real de derechos sociales, muy distinto a la idea distorsionada que se ha construido en torno a estos, entendiendo que se tratan de garantías prestacionales mínimas, como salud educación o pensiones y no de un privilegio al cual puedas acceder en razón de las condiciones económicas individuales. La redefinición de nuestras bases institucionales, de manera que permitan una real representación del nuevo pacto social y permitan un desarrollo sano de nuestra sociedad, en la cual la familia, el medio ambiente o estado plurinacional, exige un reconocimiento constitucional actual y en consideración a los grupos históricamente excluidos y vulnerados. Respeto y defensa de los Derechos Humanos, toda sociedad sana funda sus cimientos en el deber del Estado para con sus integrantes, nuestra historia está cargada de hechos graves de violaciones a los DD.HH., los que se han vivido hasta nuestros días y que han quedado en evidencia a propósito de la criminalización del pueblo mapuche y el despertar de octubre de 2019. Hoy nuestro pacto debe contemplar un acuerdo irrestricto en cuanto al compromiso de protección y reparación de grupos históricamente discriminados y vulnerados en sus derechos”.

