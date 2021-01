Fernando Ávila F.

Mientras el Sargento 2do, Juan Lara Quitral, junto al Cabo 1ero, Miguel Vera Nauto, ambos de la Tenencia Marchigüe, efectuaban un patrullaje preventivo por el sector del “Tranque Mallermo”, ubicado en el kilómetro 5 de la Ruta I-202, logran darse cuenta que al interior de este había una hombre adulto, quien pedía auxilio.

Luego de verificar la situación, hacen lo posible para rescatarlo y evitar así que se ahogara, por lo que ambos uniformados decidieron sin pensarlo lanzarse al agua logrando rescatar con vida a hombre, y luego de ello derivarlo hasta el Hospital de Marchigüe donde se recuperó del susto.

El Sargento 2do, Juan Lara Quitral, dio conocer que mientras realizaban patrullajes reciben el llamado del nivel de emergencias que daba cuenta que el joven de 20 años se encontraba ahogando. Fue así como además dan aviso a Bomberos, llegan al lugar y de manera mutua amarran cuerdas e incluso mangueras, las que atan a una tabla de primeros auxilios que permitió que los dos carabineros ingresaran nadando al interior del tranque, facilitándole la tabla al joven y luego sacarlo y salvarlo.

Sobre como el joven llegó al lugar, se informó que estaba junto a dos amigos bañándose en el sector, no sabían nadar, y el viento y la corriente arrastró a uno de ellos hacia el medio del tranque, el que posee gran profundidad y es muy extenso. El joven por cerca de 20 minutos intentó salir por sus propios medios, sin embargo, esto no fue posible, indicando que de no ser por el rescate de carabineros y bomberos, creía que iba a morir, esto debido a que las fuerzas ya se le terminaban.

Pese a que se trata de un tranque que está cercado, las personas de todas maneras ingresan a él, sosteniendo el sargento que no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo.