Desde octubre de 2019 hasta el plebiscito de 2020, uno de los cánticos más vociferado fue el tan famoso “Chile despertó”. Con un dejo de soberbia se decía que ahora las nuevas generaciones habían sacado de este dormir a toda una nación, empoderando y dándoles voz a millones de personas, aludiendo a que ya no serían presas de este sistema ni se dejarían engañar por quienes nos gobiernan. Suena lindo decirlo, pero si Chile realmente hubiera despertado el 18 de octubre de 2019, el lunes 18 de mayo de 2020 no se adjudicaba el triste récord de ser el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico. Esto significa que, si todo el mundo asumiera el estilo de vida y consumo de los habitantes de nuestro país, los recursos naturales que teníamos disponibles como planeta para todo el año, se agotarían en tan solo 139 días.

La pandemia lleva bastante tiempo golpeando al mundo entero, siendo las principales formas de paliar su avance las diferentes medidas que toman los múltiples gobiernos, junto con el cuidado entre la población. Si una falla, el escenario se torna duro, empero, si las 2 son ineficientes, la catástrofe es cuestión de tiempo. Ejemplificando lo expuesto, cabe recordar el alza de contagios que ha existido en los lugares donde se hacen fiestas clandestinas, siendo un caso emblemático la localidad de Cachagua, aunque sin irnos muy lejos, también está lo ocurrido en Pichilemu. Ambos sitios turísticos tienen en común no solo la alta tasa de visitantes, sino también el hecho de que varios de ellos ingresaron gracias al permiso de vacaciones. Haciendo un breve análisis, se evidencia la unión de ingredientes sumamente perjudiciales para una sociedad en pandemia: poco cuidado entre la población y malas medidas por parte del gobierno, pues al crear el permiso de vacaciones se da la falsa sensación de que ya todo acabó, pese a que las cifras demuestren lo contrario. ¿Chile está despierto como para notar la mala medida, no favoreciéndose por ella? ¿Los chilenos despertaron a un nivel tal, que adquirieron correctamente conductas preventivas para mitigar el avance del covid-19?

En manifestaciones, sobre todo durante el estallido social, se criticaba y exigía poner fin al neoliberalismo, sin embargo, hace unos días más de un centenar de clientes hicieron fila, sin mantener la distancia recomendada, para comprar las zapatillas de moda. Ahora bien, la pandemia no es la causante, pues, desde el pasado, ante cualquier promoción existente o lanzamiento llamativo de algún producto, varios olvidan las críticas al neoliberalismo para transformarse en esclavos de este. ¿Quién verdaderamente despierta, se apresura en comprar el nuevo producto que le ofrece el sistema que tanto cuestiona?

Si el despertar de Chile fuera realmente cierto, solo por nombrar algunos ejemplos, no habría cifras que hablan de un promedio superior a los 4.000 casos diarios de coronavirus, las personas no correrían a adquirir productos de moda o en promoción, existiría una cultura ambiental, se lucharía por eliminar todo tipo de discriminación, no se utilizaría un permiso de vacaciones en pleno rebrote ni se dejarían pasar actos de abuso y corrupción solo por temor reverencial.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho