En lo que va del verano, doce comunas de la Región de O’Higgins han retrocedido a la fase 2 del plan Paso a Paso, más San Vicente que se mantiene en cuarentena total, ello por el alza sostenida de contagios durante las últimas semanas, por lo que el Ministerio de Salud tomó cartas en el asunto.

Sin embargo, y contra todo pesimista pronóstico, Graneros había quedado fuera, pero este jueves, las autoridades sanitarias informaron al país que la “Nueva Ciudad” y Pichilemu, regresan a la etapa de Transición desde este sábado 30 de enero, 5:00 horas.

Por ese anuncio, el alcalde Claudio Segovia, señaló de inmediato en redes sociales que, “será una catástrofe social y económica. Estábamos en un período de reactivación para el comercio después de meses solo con pérdidas, pero lamentablemente no nos supimos cuidar y muchos relajaron, irresponsablemente, las medidas de autocuidado. A pesar del trabajo de pesquisa activa que hicimos con el SESAMU (Servicio de Salud Municipal), el número de contagios se elevó ostensiblemente”.

Respecto a la cercanía con la capital regional, el edil sostiene que más de 8 mil granerinos, “se trasladan diariamente hasta allá y eso sí que es un problema, principalmente por el hacinamiento en el transporte público, donde al parecer las exigentes normas sanitarias, no tienen valor ni aplicación alguna. En este sentido, hago un llamado para que se regularice la situación y poner mano dura”, señala Segovia.

REGRESO A CLASES

Por último, el jefe comunal, manifestó que el regreso a clases, “en este escenario, es un absurdo el 01 de marzo. No están dadas las condiciones y como municipio no asumiremos el costo de ese riesgo. Hago un llamado al Ministerio de Educación para que reflexionen y no comentan los mismos errores del año pasado, donde cada mes se ponían plazos y terminaron cerrando el año como nosotros lo pedimos. Por otra parte, vamos a suspender todas las actividades públicas, exigencia que también solicitaremos a los privados. La comunidad debe entender que la pandemia sigue vigente y que ayer lamentamos el fallecimiento de otro vecino más (25) producto del coronavirus”.