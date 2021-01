En los últimos días vemos que nuestro país tiene ya a su disposición más de una vacuna para el coronavirus, pero también hemos visto que existe una gran desinformación en la efectividad de cada una de ellas, siendo la Pfizer la preferida por los encuestados, debido a informes de efectividad que se han mostrado comparando a otras que buscan el mismo efecto. Evitar el contagio y propagación del Covid 19.

En una encuesta de criterio de diciembre solo el 37% de las personas señalaba que estaría dispuesta a vacunarse y un 37% algo dispuesta. Aunque de esa fecha hasta ahora el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse creo que ha aumentado sobre todo cuando vemos informaciones provenientes de las segunda y tercera ola de países europeos o EEUU.

Cuando se escucha que estarían dispuesto a vacunarse, también lleva consigo la elección del tipo de vacuna y aquí la Pfizer lleva la delantera, pero como escuchamos en el anuncio de ayer del ministerio de salud, lo más probable que la vacuna más utilizada en nuestro país sea SinoVac. Y es que esta ultima tiene mayor disponibilidad de dosis y su logística para que llegue a ser suministrada es mucho menos compleja.

La vacuna de Pfizer está basada en una tecnología nueva, ARN mensajero, que codifica para la proteína S del virus, y requiere una conservación a -70ºC. Es una molécula muy inestable, por lo que una vez que se descongela, dura sólo 7 horas y debe ser aplicada. Vacuna que es la proferida por todos por su alta eficacia que llega casi al 95%, solo el 5% de las personas vacunadas se contagian y los que lo hacen tienen síntomas muy leves según los estudios.

Por otro lado la SinoVac, es una vacuna más tradicional su fabricación es similar a la de la influenza, un virus inactivado que se inyecta, no se puede replicar en el cuerpo y no nos puede causar la infección. Esta vacuna no va a causar la infección y su eficiencia demostrada alcanza a un 50%, los infectados tuvieron sintomatología leve. En ningún caso se presentaron síntomas graves o murieron personas por la vacuna.

La verdad que el nivel de eficacia no es comparable por completo ya que ambos estudios tienen indicadores distintos, como, por ejemplo Pfizer tenía que señalar como contagios o muestra de la enfermedad con dos síntomas hacia arriba. Mientras de SinoVac, lo hacía con un solo síntoma. De ahí podría diferirse la diferencia en el nivel de eficacia y otras diferencias. Información que ha provocado tendencia a preferir alguna vacuna, pero que finalmente distorsiona la realidad y nos hace creer que algunas son mucho mejores que otra, cuando finalmente todas ya han probado que una primera etapa que pueden a ayudar evitar las muertes asociadas al Covid 19.

La verdad es que hoy muchos, en especial los adultos mayores, corren una carrera contra el tiempo. Donde la vacuna, sea cual sea, puede ser la diferencia entre morir, estar enfermo conectado a un ventilador o pasar esta pandemia sin mayores problemas.

Hay que seguir con las medidas necesarias para frenar la enfermedad, y rogar porque la ciencia y la medicina nos puedan ayudar a seguir adelante , así hoy pongo el brazo a ojos cerrados y espero que usted también lo haga, por el bien de todos en general.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones