Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa, Olivar, Rancagua y Machalí, Santa Cruz, Las Cabras, Rengo, Coltauco, Pichilemu y Graneros, retrocedieron a Transición, mientras que San Vicente continúa en cuarentena total.

Por: Gisella Abarca

Este fin de semana, 13 comunas de la región estarán en cuarentena de manera simultánea, 12 de ellas por haber retrocedido en el plan Paso a Paso a la etapa de Transición donde se encuentra Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa, Olivar, Rancagua y Machalí, Santa Cruz, Las Cabras, Rengo, Coltauco, Pichilemu y Graneros, mientras que San Vicente se mantiene en cuarentena total. Esto por el alto número de contagios de Covid 19 que presentan. Sólo Chépica avanzó al paso 3 de Preparación.

Por este hecho fue que nos comunicamos con el Jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, General Patricio Amengual al que le consultamos por el plan de acción que utilizará este fin de semana para fiscalizar a las 14 comunas que estarán confinadas. Para esto explicó “tengo dispuesta una cantidad importante de militares conforme a la disponibilidad que existe y las trece comunas que hay en Paso 2 van a ser controladas en esta cuarentena de fin de semana simultáneamente; y San Vicente se mantiene en Paso 1 con efectivos controlándola permanentemente”, expuso.

El General Amengual agregó que en la capital regional y la conurbación con la comuna vecina “vamos a tener puntos de control fijos como también patrullas móviles que se van a estar moviendo entre Rancagua y Machalí”.

Es aquí donde el comandante de la Brigada de Aviación llamó a las personas a tener disciplina y respetar las normas “es imposible estar en cada esquina, frente a cada casa controlando que las personas no salgan; el llamado es al autocuidado a lo que hay que sumar la autodiciplina, en el sentido que la gente si no tiene que salir de sus casas no lo haga, salvo cuando sea estrictamente necesario”.

En esta línea agregó que existe una parte importante de la población que no respeta el toque de queda, en este sentido explicó que “hemos incrementado con Carabineros los controles de toque de queda, ha habido fiscalización durante la noche; pero no podemos pretender que haya un carabinero o un militar por cada ciudadano que está incumpliendo la norma, porque esa capacidad de controlar no existe en ninguna parte del mundo”, sostuvo.

MULTAS ELEVADAS PARA LOS QUE NO CUMPLEN

Aquí el uniformado recordó que para los que incumplen las reglas “El llamado a la comunidad a que respeten las cuarentenas y el toque de queda, porque las multas que están dispuestas son bastante elevadas; por lo tanto, aquellos que son sorprendidos incumpliendo las normas sanitarias y toque de queda serán sancionadas. La generalidad de las personas cumple; pero siempre hay un porcentaje que no quiere cumplir, que no hace caso a la autoridad y se exponen a ser sorprendidos o apercibidos bajo el artículo 318, y que se lleven un mal rato pagando una multa de elevado costo”, subrayó.

Si bien de lunes a viernes hay libertad de desplazamiento, el fin de semana las personas deben obligatoriamente sacar un permiso para circular recordó Amengual “el llamado es que si alguna persona necesita salir a hacer alguna compra de insumos esenciales, lo pueden hacer con un permiso de fin de semana que tiene una duración de dos horas – permiso amplio que se restringió porque era de tres horas- y hay que respetarlo, es muy importante que lo porten, porque en cuarentena no debiesen salir las personas a la calle. Lo ideal es que el fin de semana la movilidad se reduzca a menos del 50% y eso es un llamado a las conciencias de las personas para que se disminuya la curva de contagios que se ha venido incrementando estas últimas semanas”.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EN MI COMUNA?

Las reuniones en residencias particulares de más de 5 personas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda, o los sábados, domingos y festivos.

Las actividades con público con más asistentes de lo permitido o sin cumplir las condiciones requeridas según el tipo.

La atención de público en restaurantes o cafés en espacios cerrados.

La venta y consumo de alimentos en lugares cerrados de centros comerciales.

El funcionamiento de Clubes de Adultos Mayores y Centros de día de Adultos Mayores.

El funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos.

El traslado a residencia no habitual y a otras regiones, excepto en posesión del Permiso (único) de Vacaciones.

Seremi de Salud O’Higgins, Pablo Ortiz:

“Vamos a estar controlando que los que están en la calle, lo hagan con razones justificadas”

Consultado respecto a cómo se han coordinado desde la autoridad sanitaria parar hacer frente a este fin de semana, el Seremi de Salud, Pablo Ortiz sostuvo que para este fin de semana que comienza “muchas comunas de nuestra región van a estar en cuarentena, y como autoridad sanitaria lo hemos organizado junto con el General de la Defensa, de tal manera de generar un dispositivo que permita controlar toque de queda, los desplazamientos de las personas y el cumplimiento estricto del protocolo sanitario”.

La autoridad sanitaria regional agregó que “éste un tema que nos preocupa fuertemente, porque la medida consiste en bajar la movilidad de la gente, que se quede en sus casas, respete el protocolo sanitario, que sólo salga en situaciones imprescindibles e importantes como abastecerse de comida o frente a alguna emergencia de salud; pero vamos a estar controlando que la gente cuente con los permisos, que esté con baja circulación en la calle, que los que están en la calle lo hagan con razones justificadas”, expuso Ortiz.

El Seremi de Salud de O’Higgins finalizó diciendo “La idea que la gente tome esta restricción como una oportunidad para que bajen los contagios en su comuna”.