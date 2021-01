¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos; Salud y Vivienda”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Debe haber un sistema Semi Presidencial, donde exista un jefe de Estado y un jefe de Gobierno. El Congreso juega un rol importante en la conformación del gabinete”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque soy parte de las personas que votamos por el Apruebo para una nueva Constitución política, que ponga fin a las enormes desigualdades que hemos vivido durante años. Gracias a la resiliencia, he podido salir adelante en la vida, sin embargo, he vivido las falencias de nuestro sistema de salud, de lo difícil que es contar con una vivienda digna o de la vulneración de los Derechos Humanos, por pertenecer a un determinado estrato social. Quiero ser el portavoz de este segmento de la población y la movilidad social me ha entregado las herramientas necesarias: soy el primer profesional de la familia, periodista, magíster en Ciencias Políticas y Comunicación, funcionario público por más de doce años en un Ministerio que busca mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables, así que conozco la realidad que se vive en las 33 comunas de nuestra región. Y también representar a quienes no quieren que la nueva Constitución sea escrita por los mismos y entre cuatro paredes, ni tampoco por exaltados con discursos polarizados. Cuento con el compromiso y disposición para deliberar con la comunidad sobre sus reales necesidades, y llevarlas a la Convención Constitucional, de manera objetiva y sin influencias de grupos de interés”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Trabajar en comisiones para lograr: un Estado Social, que consagre derechos y garantías fundamentales para las personas, que represente las reales necesidades de los tiempos que vivimos: derechos sociales, políticos, culturales y todos aquellos que nos permitan vivir con dignidad. Un Estado más presente y por sobre las instituciones privadas Un sistema político legítimo, confiable, eficiente y comprometido Un sistema electoral representativo, equitativo, justo y participativo. Esto y mucho más.