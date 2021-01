El Rancagüino invitó a los aspirantes a redactar la nueva Constitución en los distritos 15 y 16 a responder un cuestionario para conocer sus posturas. ¿Cuáles son sus ejes de campaña? ¿Debiese consagrarse el agua como un bien nacional de uso público? ¿Debe existir reelección presidencial? Día a día, una serie de candidatos serán publicados. Aquí sus definiciones.

¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Creo firmemente que el constituyente debe ser un canal para las demandas ciudadanas históricas visibilizadas durante el estallido social, luchar para que la nueva Constitución represente al ciudadano común, personas en situación de discapacidad, deportistas, artistas, gestores, emprendedores, artesanos y minorías, es la misión fundamental. En ese sentido, priorizar una temática sobre otra no es la vía, habrá que abordar todos los temas, educación, cultura, salud, pensiones, medioambiente, recursos naturales, derechos humanos, igualdad de género, patrimonio material e inmaterial, seguridad, disidencias, justicia social, inclusión y más, entendiendo que este nuevo marco normativo debe ser un todo orientado hacia el bien común, pues la ciudadanía precisa de soluciones y nuevas directrices a todo nivel”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

Debido a que no poseo perfil político partidista, recibí el llamado a ser constituyente de parte de organizaciones sociales con las que he trabajado. Primeramente, Agrupación Manos que Hablan, que atiende las necesidades de la comunidad sorda rancagüina, luego se fueron sumando mis colegas artesanos, otros del mundo del deporte y de la cultura, áreas fundamentales para desarrollo humano silenciadas o ignoradas por el Estado, campos en lo que he trabajado incluso desde mi época de liceo cuando fui líder secundario. Mi perfil es político territorial ciudadano, he realizado un trabajo de consulta en diversas temáticas atendiendo a mi rol de representante, creo de manera firme que el trabajo del constituyente no termina llegando a la convención, más bien se inicia en ella, porque nuestro deber será mantener la consulta ciudadana activa durante todo el proceso, para que los vecinos tengan incidencia en nuestro actuar, reivindicando de esta manera al órgano que siempre debió redactar el nuevo marco normativo, me refiero a la Asamblea Constituyente.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Los ejes que desarrollamos con mi equipo vienen del trabajo realizado en consultas y cabildos. En las instancias de participación que hemos dispuesto, aparece de manera transversal la necesidad de reformar el modelo de desarrollo económico. La dinámica subsidiaria del estado ha llevado al colapso la operatividad institucional, el trabajo de los servicios públicos y el acceso a los derechos fundamentales se precariza de forma desvergonzada para beneficiar al sistema privado. Otro tema recurrente es la falta de legitimidad de los actores políticos, las fuerzas armadas y de orden público haciendo necesarias reformas a todo nivel. Una vez realizado el diagnóstico se han definido en el trabajo en terreno como ejes de trabajo: 1. Transformar modelo de desarrollo económico de subsidiario a solidario, que este dé respuesta a demandas y derechos fundamentales. 2. Educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, incluidas personas en situación de discapacidad. 3. Reconocimiento constitucional a las artes, artesanía, patrimonio material e inmaterial como parte del desarrollo integral del ser humano. 4. Inclusión real de las personas en situación de discapacidad, atendiendo a sus diferencias y necesidades singulares. 5. Revalorización de las culturas, el deporte, la educación cívica y financiera, como parte del desarrollo de nuestra sociedad. 6. Defensa de los Derechos Humanos, reforma a las Fuerzas Armadas y de Orden Público. 7. Adhesión al “Decálogo del Constitucionalista Verde” por una constitución ecológica, que brinde protección de nuestros recursos naturales