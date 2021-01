Confiesa que la conexión y el trabajo amable con el internet no es lo suyo. Que hacer la clase en vivo de Entrenamiento para Adultos Mayores, ha sido complejo, sobre todo por la exposición que requieren las plataformas virtuales. Pero a puro empuje y tesón, día a día sale adelante para llevar, desde su hogar, los ejercicios que encomienda la iniciativa “Talleres Deportivos Online”, proyecto financiado por el Consejo Regional y ejecutado por el Ministerio del Deporte.

Irene Gamboa Reyes, 69 años de edad, oriunda de la comuna de Navidad, en solo 3 meses de trabajo, se ha transformado en una de las instructoras con mayor cantidad de seguidores y reproducciones. Sin pensarlo ni diseñarlo previamente, sus clases congregan a una gran cantidad de público, hecho que despertó el interés, incluso, de personas en zonas adyacentes.

“Desde el 2010 que hago este taller, claro ahora no es lo mismo porque ya no es presencial y eso me costó al principio. Transcurrido el tiempo me fui acomodando y ahora ya casi soy una experta (ríe). Ya le tomé el gustito a las clases online y por ello agradezco a todos los que me siguen, han sido muy amorosos y cariñosos conmigo”, relata Irene.

Cabe destacar, que su última aparición tuvo más de 172 comentarios, que aún se exhiben en el fan page de la Ilustre Municipalidad de Navidad. El Seremi del Deporte, Diego Ramírez, sostiene que este tipo de personas, “son un ejemplo digno de destacar. Cuando ideamos esta iniciativa, queríamos, entre otras cosas, reactivar la economía y por, sobre todo, fomentar el deporte y la actividad física en medio de la pandemia. Creo que, en ambos casos cumplimos y nos sentimos satisfechos por eso”.