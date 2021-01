Desde marzo que la fuerza laboral y estudiantil han hecho de su hogar su nuevo cuartel debido a la pandemia que enfrentamos, es por eso que en invierno mantener el área temperada es primordial, como en invierno tener un lugar fresco. Todas estas dudas y las que existan sobre su cuidado y gasto las responde Daikin.

Por Camila González Villarroel

Unos de los mitos más importantes sobre el aire acondicionado son: si son seguros y si gastan demasiada luz. Este último se torna primordial en el momento en el que nos encontramos, ya que en muchos hogares los recursos han disminuido, por ende, se ha hecho una tónica el ahorrar en lo que se pueda. Y, es en este punto, que Daikin te entrega algunas recomendaciones para reducir el consumo de energía de tu aparato si lo usas por periodos prolongados durante el día.

Estos, son los siguientes: Ubica tu aparato en un lugar que no se encuentre expuesto a rayos solares, utiliza los mecanismos de ahorro de energía, regula la temperatura del lugar manteniéndola en un número constante, cuando enciendas el aire acondicionado no lo pongas a temperatura extrema porque el intentar de manera rápida un resultado deseado produce un gasto innecesario, implementa en tu casa un buen aislamiento para evitar pérdidas y, finalmente, implementa un termostato en tu unidad si no lo trae incorporado.

Si nos preguntamos ¿Es seguro usar aire acondicionado? La respuesta es sí. Según nos comenta Daikin, una de las partes más importantes de la seguridad es tener los aparatos en las mejores condiciones posibles, es decir con sus filtros limpios y con 20 minutos de ventilación diaria. Ambos puntos apuntan a que la calidad del aire dentro del hogar y su renovación contribuyen a una mejor calidad de este.

Pero durante la pandemia, han surgido algunas dudas sobre el uso de estos aparatos, los que nos encargamos de disipar, porque la Global Heat Health Information Network publicó en su página web que los sistemas de aire acondicionado y ventilación que se encuentren en buen estado, no deberían aumentar la posibilidad de contagio de Covid-19.

¿Cómo nos aseguramos que los filtros están limpios?

Es en ese punto que Daikin nos entrega los siguientes tips para saber si tu aire acondicionado se encuentra en las condiciones ópticas de funcionamiento. Si tu aparato llega a tener alguna de estas condiciones, la cosa no anda muy bien.