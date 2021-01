¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos; Educación y Medio Ambiente”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Debe haber un semipresidencialismo, con aumento de las facultades fiscalizadoras entre organismos del Estado”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque creo firmemente en la idea de que las personas más vulnerables de nuestra sociedad necesitan una voz en el proceso de construir una nueva Constitución. He sido testigo fidedigno de las injusticias sociales que, por años, me han impedido conseguir ayuda y proyectos para mi comunidad. Así, he buscado poder brindar diversas oportunidades a personas de escasos recursos y niños violentados con la falta de educación, información y cultura. A lo largo de mis diez años como presidenta de la Agrupación de Voluntarios JV-PRO, fui capaz de presenciar todo el daño que la corrupción y el aparato burocrático producen a las personas de mi país. Es por eso que quiero encauzar mi experiencia vivida en diversos hogares del SENAME y el trabajo realizado con diversas organizaciones sociales, poblaciones vulnerables e instituciones sin fines de lucro, hacia una nueva Carta Fundamental. Procurando consagrar el acceso a una educación pública gratuita y de calidad, al agua como un derecho básico universal, garantizar la protección y promoción irrestricta de los Derechos Humanos y la eliminación de la corrupción.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“La consagración del acceso a una educación pública gratuita y de calidad, la protección del medioambiente, la tipificación del agua como un derecho fundamental de acceso universal, la descentralización del modelo administrativo nacional y un Estado plurinacional”.