Por: Fernando Ávila F.

Durante la tarde de este sábado, se produjo un alud de tierra en mineral El Teniente. Carabineros del Retén Pangal tomó conocimiento del hecho, quienes recibieron el llamado desde Maitenes, Codelco, donde se señalaba que en el sector túnel copado, interior de la minera el Teniente, ocurrió un pequeño deslizamiento de tierra y piedras, las cuales no causaron cortes de ruta, daños o personas lesionadas, no requiriendo presencia policial. Se informó que maquinaria de la minera trabajó en el lugar de la emergencia.

La División El Teniente informó que las intensas lluvias, inusuales para la época, han producido deslizamientos de tierra puntuales que no han puesto en riesgo a las personas ni producido daño en instalaciones.

Los planes de contingencia han funcionado de acuerdo a lo planificado y se continúa monitoreando la situación dada la inestabilidad del tiempo. Se informó que desde el viernes el sector industrial de la división ha precipitado más de 90 mm de agua.