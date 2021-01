Por: Fernando Ávila F.

El viernes pasado, les informamos del ataque que sufrió una funcionaria de Gendarmería que trabaja en el Complejo Penitenciario, A.G.M, de 26 años de edad, fue atacada cuando se dirigía a su trabajo en su automóvil particular. La funcionaria fue interceptada por un hombre en las cercanías del recinto carcelario, quien la aborda por la ventanilla del automóvil tomándola del cuello, lesionándola con el arma blanca en el brazo. La mujer, logró colocar en marcha el vehículo y escapar del lugar. La víctima informó que desconoce quién sería el autor del hecho.

Desde la Dirección Regional de Gendarmería se informó que “efectivamente una funcionaria gendarme del Complejo Penitenciaria de Rancagua. La funcionaria quedó herida y fue atendida por esas lesiones. En este momento se encuentra recuperándose y atendida por la dupla social de la institución. Los antecedentes están siendo investigados por carabineros y por el departamento de inteligencia e investigación de nuestra institución”, se señala.

En conversación con el Sargento Segundo de Gendarmería, Washington Ortiz, presidente de la Asociación de Gendarmes, Técnicos y Profesionales de Chile, AGETPRO O’Higgins, dio a conocer que existe una preocupación del personal, ya que la situación es común, vale decir, amenazas que reciben, pero que nunca se concretan, haciendo las respectivas denuncias.

Añadió que existe un nivel de ansiedad de internos, por lo que deben trabajar en una atmósfera cargada de sufrimiento y conflicto, donde muchas veces reciben amenazas que nunca se concretan. Sobre la funcionaria agredida, adujo que todos los días la iba a dejar su esposo, pero el viernes debió acudir sola en su vehículo, donde estaba siendo esperada por el agresor en una curva, debiendo bajar la velocidad al momento en que se le abalanza el sujeto.

Sobre el responsable del hecho, indicó que antecedentes no existen, pero si se estudia la posibilidad de que sea un ex reo que actualmente está en libertad. Agrega que el temor es que el sujeto conoce la rutina de la funcionaria, así como parte de su historia familiar, antecedentes que el sujeto se los hizo saber a la afectada al momento del hecho. La víctima sólo se acuerda de la vestimenta del agresor, y sobre la investigación, no existen por ejemplo, cámaras de seguridad en el sector, no habiendo hasta el momento sospechosos concretos ni detenidos.

El funcionario indicó que se está estudiando el traslado de la funcionaria hacia otra región del país junto a su familia, ya que su esposo también es funcionario de Gendarmería, situación que está siendo bien acogida desde el nivel central. Además piden que la institución presente una querella criminal contra quien resulte responsable.

Desde Gendarmería se informó que los antecedentes ya están en conocimiento del Ministerio Público para su investigación, ya que se investiga una amenaza de la que pudo haber sido víctima la mujer por un ex interno, esto al interior de la unidad penal, antecedentes que maneja la oficina interna de Gendarmería.