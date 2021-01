Por: Camila González Villarroel

El de este sábado era un duelo que prometía, y no defraudó, aunque eso corre más para la parcialidad celeste, pues el rendimiento exhibido por los pupilos de Dalcio Giovagnoli fue el que bordea la perfección. En 90 minutos supieron controlar al equipo que llegaba como puntero del torneo al estadio El Teniente y que, además, traía entre sus filas al máximo artillero del campeonato. Los de Rancagua, fueron más inteligentes y en la línea defensiva se encargaron de anular a la delantera cruzada que entre sus nombres traía a un conocido de la casa, Gastón Lezcano.

Marcelo Larrondo, llegaba al encuentro como titular tras las buenas actuaciones en partidos anteriores y marcando goles. Por su parte, Fernando Zampedri es prenda de gol en el plantel precordillerano pues se anota con 19 dianas en lo que va del torneo. Pero, es este último el que cargaba con el peso y obligación de seguir en racha, algo que no logró cumplir. Durante el transcurso del primer tiempo, el delantero de la UC no consiguió acomodarse en el terreno de juego. Quizás fue la fuerte lluvia que se dejó caer en el gramado del Mundialista o la gran labor del equipo local en defensa, la que anuló por completo al delantero trasandino, quien no pudo mostrar el juego que lo caracteriza, con una carencia en la marca de diagonales, con poca claridad dentro del gramado, no siendo opción en cada acción ofensiva de la visita y, finalmente, sin convertir.

Por su parte, el “21” celeste, tomó el protagonismo del partido, mostrándose desde el minuto uno como opción y apoyo para sus compañeros, comprometido con el equipo sin importar la labor que tuviera que realizar dentro del terreno, ya sea defensiva u ofensiva, logrando marcar diferencias y tener en sus pies las llegadas más claras de gol, las que le otorgarían su recompensa durante la segunda fracción del partido. Tras un centro de Ramón Fernández, Marcelo Larrondo queda solo en el área rival, sacando un disparo que dejó sin opción al portero Dituro, quién en la primera fracción se anotó con una tapada espectacular ahogando el que pudo ser, otro grito de gol para Marcelo Larrondo.

La jornada del goleador celeste terminaría a los 34 minutos del complemento, cuando dejó su lugar para el ingreso del “Pajaro” Gutiérrez. El jugador nacionalizado chileno, quien ha integrado en más de una ocasión las nóminas de la selección chilena, llegó a la banca aplaudido por sus compañeros y de manera merecida ya que, con sus claras intervenciones, con su disposición por el bien del equipo y su gol, hizo de una tarde redonda la vivida en la ciudad histórica y, que a la larga, podría entregarle un premio mayor como lo es la clasificación a un torneo internacional. Mientras que, en la vereda del frente, el “favorito” terminó el encuentro como uno más, sin destacar y con una jornada sin convertir.