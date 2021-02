El periodismo está de duelo ante la repentina partida de la periodista rancagüina.

Por: Gisella Abarca

Amable, solidaria, extrovertida, simpática, de carácter fuerte, de una bella voz, pero por sobre todo de una alegría que irradiaba, así será recordada la periodista María Loreto Morales Dahmen, que a sus 46 años este lunes cerró los ojos a la vida luego que un cáncer atacara fulminantemente su organismo sin darle siquiera la posibilidad de enfrentar una batalla contra el cáncer.

Y es que hasta hace tres semanas, a Loreto se le veía activa y en terreno apoyando al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, hasta que un malestar llamó su atención, por lo que comenzó a realizarse una batería de exámenes quedando internada en el Hospital Regional Rancagua para trabajar en su recuperación; pero el destino dijo otra cosa para la periodista y comunicadora social de la Universidad, ARCIS.

En su qué hacer en las comunicaciones, Loreto quedará en nuestras memorias por ser una mujer muy trabajadora, responsable y eficiente, y es que la colega contaba con una vasta experiencia en el rubro siendo corresponsal de prensa para Radio Chilena y para Diario El Mercurio, fue periodista del Programa Veredicto de Mega así como periodista del Programa Panorama Chile de CNN, también se desenvolvió como periodista del Diario Electrónico El Rancahuaso y periodista-Community Manager de www.redohiggins.com.

En el ámbito institucional, María Loreto fue periodista del Sindicato de Supervisores Rol A de Codelco División El Teniente (SISET) y encargada de comunicaciones de Fundación Integra, directora académica de la Academia de Talentos de Rancagua y actualmente era periodista de la Municipalidad de Rancagua.

Este martes se realizará una velatón a las 12:00 hora en el frontis de la municipalidad de Rancagua para rezar por su memoria.

Por su repentina partida que a muchos nos dejó atónitos es que algunos de sus colegas y amigos más cercanos quisieron dejarle algunas palabras a Loreto, la mujer que iluminaba con su sonrisa.

Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad de Rancagua, Carlos Baier

“Nos hará mucha falta Loreto”

“Estamos profundamente tristes, consternados como equipo municipal y de comunicaciones del municipio, por lo repentino de la partida de Loreto, una enfermedad que no le permitió siquiera dar la batalla, estamos muy golpeados como equipo no solo por su calidad profesional y humana; sino porque se había integrado muy bien al equipo que más que miras de trabajo somos todos amigos, nos hará mucha falta Loreto, porque estuvo presente hasta hoy con nosotros aunque no estaba acá. Una persona muy trabajadora, muy leal, muy honesta, muy transparente, muy empoderada, con mucho carácter, muy simpática, siempre entregando buenas energías al equipo y a las personas que la rodeaban. Es una partida del todo inverosímil la situación, porque hasta hace tres semanas estaba con nosotros trabajando, en terreno, en pautas, riéndose, y tres semanas exactas después ya no está”.

Presidenta del Colegio de Periodistas de Rancagua, Yasna Valenzuela

“Estamos muy consternados por la repentina partida de nuestra colega”

“Como Consejo Regional Rancagua del Colegio de Periodistas de Chile, en este momento tan difícil, estamos muy consternados por la repentina partida de nuestra colega María Loreto Morales Dahmen (Q.E.P.D) nuestras oraciones y pensamientos están con su familia, amigos y cercanos. Que Dios les de la sabiduría, fortaleza y paz en sus corazones que en estos momentos de tanta tristeza. Nuestras sinceras condolencias.

Amiga y directora de www.elcachapoal.cl Carolina Pérez:

“Recordaremos a esa Loreto que iluminaba con su sonrisa”

“Este lunes tuvimos una gran pérdida. Despedir a una amiga no es fácil, fue muy rápido. Se va una gran profesional, amiga, una mujer muy positiva y aganchadora. Nos conocimos hace muchos años y la vida y el trabajo nos comenzó a reunir cada vez más, nos dimos cuenta de los amigos en común que teníamos, las mismas tallas (debo decir que humor un poco negro) y luego un fuerte lazo de amistad. Hace menos de un mes nos sentamos en un café en la calle Estado, esta vez pediste un jugo y quedamos en juntarnos para seguir resolviendo la vida con una larga tertulia, como nos gustaba…”.

“Espero que tu familia encuentre consuelo ante tu partida, nosotros tus amigos te extrañaremos mucho, pero recordaremos a esa mujer alegre y positiva; a esa Loreto que iluminaba con su sonrisa”.

Amigo y director de www.diariorancagua.cl Jorge Villalón:

“Mujer espléndida y profesional al cansancio que nos deja un vacío inmenso”

“No existen palabras para de describir el dolor que nos deja tu partida querida María Loreto…. Fueron años de compartir, trabajar y reírnos de las cosas más simples de la vida. Una noche de septiembre le dimos la partida al www.diariorancagua.cl que aún nos acompaña. Mujer espléndida y profesional al cansancio, que nos deja un vacío inmenso en el corazón… Te reúnes con tu padre querido, en un viaje eterno donde junto a los ángeles entonarán más de alguna canción”.