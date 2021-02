“Que el SEÑOR responda a tu llamado cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacob te proteja. Que Dios te envíe ayuda desde su templo santo; que te sostenga desde el monte Sion. Que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios.” Salmo 20:1-3

Este es un salmo que debemos recordar en el día del conflicto. En el vemos pautas que nos pueden ayudar a enfrentar esas horas o días cuando somos visitados por alguna prueba.

Hemos de estar consciente que, en cualquier momento de nuestras vidas, podemos ser sacudidos por alguna fuerte tempestad, por una fuerte prueba o una gran tribulación.

Los conflictos tienen muchas características y en toda batalla hay muchos enemigos. De allí que lo más importante será saber quién está conmigo en el conflicto, cuál es la ayuda oportuna que recibo y dónde están las promesas con las que cuento en el conflicto.

El texto Bíblico nos dice: ““Que el SEÑOR te oiga, te responda a tu llamado cuando estés en problemas.”

Gran consuelo tenemos los hijos de Dios al oír esta declaración. “Que el Señor te oiga” No se trata de una imagen a la que estamos implorando o ante una persona a quien le estoy pidiendo un favor. Se trata de Jehová Dios el gran Yo soy, el Dios creador, sostenedor y sustentador de todas las cosas.

Tenemos que dar gracias porque nosotros, mortales criaturas sujetas a todo tipo de padecimientos, no estamos solos, pues Dios el Emanuel, está con nosotros. El salmista dice: “Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos.”

He de estar plenamente consciente que no estoy solo mientras paso cualquier valle de sombras o de muerte, he de estar consciente que hay una persona que conoce mi vida, mi camino y mis angustias.

Por lo tanto, frente a las adversidades de la vida tengo que presentarle, en oración al Señor mi situación. ” Que Jehová te oiga en el día de conflicto”

En cualquier situación la oración es el primer recurso del cual podemos echar mano. Con la oración ya estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre todo conflicto que se haya podido desencadenar en nuestras vidas.

Tenga usted la seguridad que el Padre nuestro, dará respuesta a su oración a su ruego, desde su santo Templo.

Filipenses 4:6-7 RVR60 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.