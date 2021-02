Por: Gisella Abarca

Francisco Palma de 85 años y su señora Carmen Elena Palma de 73 años lo perdieron todo este fin de semana luego de la llegada de las intensas lluvias que hicieron que en la localidad de Cantarrana, en la comuna de Malloa se desencadenara un aluvión de barro y piedras que destruyó las casas del sector y dejó a decenas de damnificados, echando por la borda años de esfuerzo.

“Mis papás estaban en su casa y se vino una quebrada que está derecho hacia la casa, se vino con piedras, barro y el agua se metió por toda la casa, dejando como un metro de altura con escombros, barro, piedra, granizo. No les quedó nada bueno, todo quedó sepultado” cuneta Rosa Palma, hija de los adultos mayores que perdieron todo en este temporal.

“La casa tiene daños graves, no sé cómo vamos a limpiarla porque está llena de barro, húmeda, no hay nada que haya quedado bueno, y me da pena porque ellos ya tienen su edad, las camas, colchones quedaron todos mojados, a sus años tienen que comprar todo de nuevo”, cuenta Rosa dando a conocer que “lo que llegue es bienvenido acá en Cantarrana en el kilómetro13.840”.

Y es que este decenas de emergencias ocurrieron este fin de semana producto del mal tempo, donde los efectos de la lluvia no solo causaron graves daños en Cantarrana, sino que también hubo deslizamiento de tierra desde el cerro ubicado en la ruta H-634 con la ruta H-628, sector Caracoles, lo que provocó el corte de ruta y daños en los domicilios registrándose preliminarmente 15 viviendas afectadas con cerca de medio centenar de personas damnificadas.

Una de las situaciones más compleja fue en la Cuesta Caracoles, donde se realizó la evacuación de la población en riesgo del sector. Se dispusieron de dos albergues habilitados para los damnificados, uno de ellos en la escuela Alcides Reyes y el otro en la escuela de Corcolén.

En Corcolén, Callejón El Limo; producto del alud se reportaron preliminarmente tres viviendas afectadas y ocho personas damnificadas. Mientras que en el sector ubicado en la Ruta H-620 km 16; la emergencia dejó 22 viviendas afectadas y una vivienda destruida en su totalidad, con 64 personas damnificados.

En la comuna de Malloa, el presidente de la junta de Vecinos de Panquehue, Francisco Díaz expuso que “estamos con todas las otras juntas de vecinos canalizando ayuda hacia los damnificados de Cantarrana y Caracoles. Lo principal de momento es si nos pueden colaborar con ropa de cama, frazadas, alimentos no perecibles útiles de aseo, y hoy vamos a tener catastrado para ver las necesidades materiales de construcción o dinero para poder ir en ayuda de las viviendas que quedaron muy dañadas”.

El dirigente agregó que “Se está recibiendo ayuda en la escuela de Corcolén, en la Cooperativa de agua potable de Panquehue y también a través del Departamento Social de la municipalidad, porque nosotros trabajamos muy ligados con Dideco y el departamento social. Invitar a los vecinos que se acerquen a las diferentes juntas de vecino para que hagan los aportes, porque ellos se van a coordinar con nosotros y vamos a entregar las ayudas junto a la municipalidad, todo va en el mismo propósito”, declaró.

“TODO VA A SER BIEN RECIBIDO”

En la comuna de Coinco dos viviendas resultaron con daño mayor producto del deslizamiento de tierra en el sector de Millahue.

El administrador municipal de Coinco, Héctor Orellana informó que “se destruyeron tres casas en Punta del Viento en Millahue, son tres casas donde quedaron damnificadas alrededor de diez personas con niños”.

Orellana agregó que en el sector de El Rulo, en la villa El Maitén que está enclavado en las faldas de un cerro “hubo inundación con barro y agua, donde se reportaron diez casas afectadas, donde la misma comunidad estuvo ayudando a limpiar”, añadió que en varios sectores de El Rulo hubo desprendimiento de laderas de cerro. “Muchas viviendas afectadas en distintas consideraciones. Hoy el equipo de Dideco está haciendo las visitas domiciliarias para levantar los informes”. Agregó que como municipio habilitaron la sede vecinal de Millahue como albergue y centro de acopio de ayuda de la comunidad.

En tanto, la Presidenta de la Junta de Vecinos del sector de Millahue en la comuna de Coinco, Silvia González expuso que “acá las personas perdieron todo, así que lo que sea es bienvenido, cosas de casa, mercadería, ropa, zapatos, porque quedaron sin nada”.

En tanto para levantar de nuevo las casas, comunicó que “se está haciendo un estudio para ver donde pueden volver a construir, el gobierno va a entregar unas casas de emergencia, pero se necesita de todo, todo va a servir porque tienen que empezar de cero. Los vecinos quedaron sin nada, se necesitan camas, ropa de cama, muebles, maderas, todo va a ser bien recibido”, informó que para quienes quieran acercarse con ayuda, lo pueden hacer en la sede vecinal de Millahue o contactarse a su celular +56 9 85856771.

“ALGUNAS PERSONAS PERDIERON TODOS SUS ENSERES”

En tanto en la comuna de San Vicente, los sectores más afectados por el temporal del fin de semana fueron Tunca Arriba, dejando viviendas afectadas con diferentes daños y damnificados. Mientras que en el sector de La Vinilla, preliminarmente se reportaron once viviendas con daños en evaluación y 36 personas afectadas.

La directora de Desarrollo Comunitario de San Vicente, Loreto Menay comunicó que “el sector más afectado fue La Vinilla con Tunca Arriba, ahora estamos haciendo fichas para generar las ayudas, también a través de ayudas municipales como las más inmediatas y hoy estamos con un equipo en terreno haciendo las evaluaciones y viendo lo que requieren las familias”.

Menay agregó que “algunas personas perdieron todos sus enseres, su equipamiento, hemos entregado mercaderías, nylon, y esta semana vamos a generar la ayuda de materiales de construcción. En primera instancia en el sector de La Vinilla fueron once las familias afectadas con daños menores y en el sector de Tunca son tres casas, una con daños de pérdida total de la vivienda, y dos casas con daños menores. Una familia perdió todo”, aseguró la Dideco de San Vicente.