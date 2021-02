Pese a que existe un calendario de inoculación a nivel nacional, cada municipio está resolviendo el tema de forma diferente. El seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz, llamó a la calma e instó a que la ciudadanía se comunique con los centros de salud de sus comunas, para informarse cómo se lleva a cabo el proceso a nivel local.

Por: Patricio Miranda H.

Como una “muy buena noticia” calificó el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz, el hecho que las 33 comunas de la región ya cuenten con las dosis de la vacuna Sinovac, a solo horas de que inicie la primera etapa del proceso de vacunación masiva en la zona.

La autoridad llamó a mantener la calma y a confiar en la seguridad de la vacuna, además de responder algunas de las dudas que ha generado la forma en que se llevará a cabo la vacunación.

Y es que a pesar de existir un calendario nacional que indica los días y edades de las personas que deben acudir a los centros de salud, el gobierno decidió dar autonomía a cada municipio para llevar el proceso, lo que ha generado muchas dudas.

“Cada comuna ha abordado el sistema de organización que le es más cómodo y que tenga que ver con su realidad local”, puntualiza Ortiz. Por ello, se dispusieron 110 locales de vacunación en la región.

De ahí que, en el caso de Rancagua, por ejemplo, se habilitó un número telefónico (800 000 188) para que las personas inscritas en los consultorios puedan agendar día y hora para la inoculación, siempre tomando en cuenta los tramos etarios: esta semana corresponde a adultos mayores de 85 y más. Quienes no estén inscritos en algún Cesfam, deben marcar al 800 720 044.

Para las personas de la región que no estén en el sistema público, el seremi Ortiz señaló que deben comunicarse con su isapre, para que les entreguen la información sobre el proceso. Pero igualmente ellos podrían vacunarse en consultorios siguiendo las indicaciones de cada comuna.

En San Fernando, en tanto, se vacunará esta semana a todos los mayores de 70 años, previo agendamiento a los teléfonos +569 9928 7451 en el caso del Cesfam centro; y el +569 5422 9490, para el Cesfam oriente.

Otros municipios, como Rengo, no comenzarán mañana. Pablo Villanueva, director de Salud de la municipalidad, detalló que iniciarán el proceso la próxima semana. El calendario fue publicado la tarde de ayer en las redes sociales del municipio y señala que el miércoles inoculará a mayores de 90 años; el jueves a personas entre 87 a 89 años; y el viernes a adultos mayores de 85 a 86 años. En la zona habrá nueve puntos de vacunación: tres Cesfam, la Escuela La Paz y cinco postas rurales.

En la comuna de Santa Cruz, el alcalde William Arévalo planteó que “todos los adultos mayores de 85 años y más” deben acudir a partir de hoy al Cesfam de la ciudad, desde las 9 de la mañana.

Si no acude, se reagenda

Con todo, el seremi Ortiz señaló que quienes no logren acudir a los centros de vacunación los días que les correspondan, no deben preocuparse. Lo mismo con quienes no estén en sus comunas de residencia por estar, por ejemplo, de vacaciones: “Las autoridades nacionales señalaron que, si la gente está en la playa y se quiere vacunar, acuda a los consultorios del lugar y pregunte si le pueden brindar la vacuna”.

Eso sí, Ortiz adelantó que la respuesta podría no ser positiva y derivarse al centro de salud de la ciudad de residencia. Con todo, según el seremi, esto tampoco debería significar un problema mayor. “Es importante decir que si una persona por algún motivo no llega el día que está citada, no pierde su vacuna, se reagenda para otro día”, puntualiza.

Además, Ortiz hizo hincapié en que la inoculación es de carácter gratuito para las personas. “Si alguien aparece cobrando, por favor que nos llamen a la seremía de Salud, para acudir a fiscalizar inmediatamente. Esto está completamente financiado por el Estado”, afirmó.

Más de 80 mil adultos mayores deberían ser vacunados en la región

Un total de 82.558 personas debiesen ser vacunadas de aquí a la próxima semana en la región. Al menos así lo afirma un análisis realizado por el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem), de la Caja de Compensación Los Héroes y la Universidad del Desarrollo.

Tomando en cuenta a todas las personas mayores de 71 años, grupo etario que debiese estar vacunado para el 12 de febrero según el calendario del Ministerio de Salud, el programa determinó que, a nivel comunal, la mayor cantidad de adultos mayores pertenece a Rancagua (20.595 personas), seguida por San Fernando (6.581) y Rengo (5.092).

Por otro lado, las comunas que concentran menor cantidad de mayores de 71 años, corresponden a Pumanque (501) y La Estrella (401).

Alcalde de Machalí acusa “abandono” y dosis insuficientes

Mediante un comunicado, el municipio de Machalí manifestó su preocupación frente al proceso de vacunación en la comuna. Ello porque, alegan, no estarían recibiendo las dosis suficientes. “El universo de personas que se deben vacunar es de más de 4 mil, de las cuales 90 son pacientes postrados y la comuna sólo ha recibido 266 vacunas”, se lee en el escrito.

Pero eso no es todo, porque a renglón seguido acusaron que “en el primer proceso de vacunación que se realizó para el personal de salud, las dosis también fueron insuficientes y quedaron 60 funcionarios sin poder vacunarse”.

Así, el alcalde Gonzalo López pidió a las autoridades “que no nos abandonen, el número de vacunas que nos han entregado no sólo es insuficiente, sino que nulo frente al gran número de vecinas y vecinos que debemos vacunar”. El jefe comunal aseguró que están preparados “para iniciar el proceso de vacunación, nuestras instalaciones y equipo humano dispuesto y a disposición, para como ya es costumbre, entregar todo su esfuerzo en sacar la tarea adelante. Pero esto no se podrá realizar si no contamos con las dosis necesarias”.