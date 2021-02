¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Medio Ambiente; acceso universal al agua; medidas de mitigación para el cambio climático”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque conozco la Constitución política que nos rige, sé que es muy necesario elaborar una nueva, pues es una Constitución no legítima, por lo tanto no es validada por la gente, por tanto necesita ser reescrita para incorporar la opinión del pueblo. Específicamente en relación al agua, no tiene prioridad de uso, no está consagrada como un Derecho Humano, y permite que sea transada en el comercio. La naturaleza no está protegida, por tanto necesita ser sujeto de derecho, además de otros elementos que son necesarios considerar”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Agua: Que se declare constitucionalmente el agua como un bien nacional de uso público, establecer y garantizar el Derecho Humano al agua y al saneamiento y priorizar sus usos. Medioambiente: Garantizar el equilibrio ecológico, que reconozca el valor de la naturaleza y de sus ciclos. Necesario considerar un desarrollo sostenible y de no regresión. Que se establezca un ordenamiento territorial, en base a la vocación de los pueblos y de los elementos naturales que existen. Establecer barreras para salvaguardar nuestros ecosistemas. Que exista una adecuada gobernanza de agua y del medioambiente. Acceso a la información y a la protección de los defensores ambientales, entre otras. Estado solidario y no subsidiario: Necesario considerar derechos sociales fundamentales tales como salud, educación, vivienda, seguridad social, perspectiva de género, equidad social, pueblos originarios, cultura y deporte, además de otros”.