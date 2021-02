¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos; Seguridad Social; Medio Ambiente”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se debe equilibrar ambos poderes del Estado y fortalecer las organizaciones sociales de base”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener tal cual está”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Es un momento histórico. Por primera vez en la historia de Chile la Constitución será escrita con participación activa de la ciudadanía, no por un grupo oligárquico determinado. Es la gran oportunidad de redactarla de modo que proteja a los más débiles y no a un modelo o grupo económico específico. El estallido social fue una demostración de que la gente es capaz de confrontar a un Estado indolente y que su fuerza puede resultar avasalladora. Por lo mismo, las demandas emanadas de esta revolución romántica y acéfala, pero intrínsecamente legítima, deben ser cauteladas por representantes de ese pueblo soberano y no el político tradicional que impone sus ideas. La gente, consciente de su poder, está pendiente de lo que sus representantes discuten en las distintas instancias legislativas”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Una Constitución ecológica, humanista y ciudadana: Ecológica, pues debe propender a la protección del medioambiente, de las especies que lo habitan, incluyendo el trato a los animales no humanos; Humanista, porque debe proteger ante todo a los ciudadanos y ciudadanas, su bienestar, dignidad, en suma, su felicidad; Ciudadana, porque han de ser las demandas ciudadanas las que finalmente se impongan en la confección de la Carta Fundamental”.