El canterano, pieza fija entre los titulares de Dalcio Giovagnoli, habló en la previa del partido del sábado frente a Audax Italiano donde dijo, deben ganar para pensar en el torneo continental.

Por: Ricardo Obando.

Audax Italiano será el primer escollo de tres que tendrá que superar O’Higgins con el fin de asegurar su retorno a la Copa Sudamericana. Ubicados hoy en zona de clasificación, los celestes requieren de mantener su buen nivel de la segunda rueda para anotarse como uno de los equipos nacionales que participará de la versión 2021 de “la otra mitad de la gloria”.

En ese sentido, en el plantel rancagüino están claros que, antes de pensar derechamente en la copa -cuyo sorteo se desarrollará este viernes- deben superar a los itálicos en el Mundialista.

“El cupo a la Sudamericana es el objetivo más importante que tenemos ahora, entonces vamos a hacer lo posible en tratar de lograrlo. Sabíamos que en El Teniente no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos, pero nos propusimos el ganar acá y sea cual sea el rival vamos a salir a demostrarlo”, expresó este miércoles el defensor Brian Torrealba.

Es más, el “Gato”, como le apodan, manifestó que “el objetivo grupal es el más importante, el clasificar a una copa internacional. Después lo que yo quiero, ser titular y ayudar al equipo lo más posible”.

Ahora bien, el equipo empezó a plantearse dicha clasificación, cuando vieron que estaban logrando resultados y saliendo rápidamente del fondo, tras una primera rueda de muy mal rendimiento. “No estábamos pasando por un buen momento, estábamos bailando con la fea y no se nos dio ningún resultado a favor. Teníamos que ser los mejores en la segunda rueda, se fue dando y se nos abrió el objetivo de llegar a una copa”, expresó.

Además, el canterano celeste expuso que los partidos frente a Audax, Antofagasta y Colo-Colo, “son tres finales para nosotros, tenemos la posibilidad de entrar a la copa en la palma de la mano, depende de nosotros y queremos dejar los puntos en esos dos partidos de local, y en Antofagasta igual, ir por los puntos”.

EL RIVAL DEL SÁBADO

Los verdes, tienen que sumar sí o sí en Rancagua para no complicarse con el descenso. Es por eso que, para Torrealba, el rival se transforma en peligroso.

“Personalmente creo que va a ser un equipo que va a venir a buscar el partido, porque está necesitado de puntos, y es ahí donde podemos aprovechar los espacios que dejan atrás”, aseguró el defensor.

Junto con ello, Torrealba tuvo palabras para Pablo Sánchez, ex técnico de los rancagüinos hoy en los itálicos. “Por la experiencia que me tocó, es un técnico que va a buscar los partidos, que presiona arriba, que va hacia adelante y que no se guardan nada. Pero ahora, que están necesitados de puntos, quizás puede ser un poco más reservado en ese sentido”, comentó.

De paso, aseguró que “queremos salir a ganar. Saldremos a mostrar nuestro juego y a proponer desde el primer minuto”, más cuando las unidades en juego le sirven mucho a O’Higgins en pos de lograr el objetivo.