Marta Cornejo, de 85 años, se convirtió en la primera en recibir la dosis en la etapa de vacunación masiva en Rancagua. Con todo, hubo personas mayores que tuvieron que esperar más de dos horas en los centros de salud.

Patricio Miranda H. / Fotos: Marco Lara

Con una sonrisa bajo su mascarilla, que se lograba evidenciar en sus ojos, Marta Cornejo, de 85 años, se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna en el inicio de la etapa de vacunación masiva en Rancagua, en el Cesfam N°1 ubicado en avenida Baquedano.

“Me llamaron el martes y dije que ya, que estaba bien porque no quiero morir de ese virus”, comenta riendo. “Me da risa esto de ser la primera. No me dolió nada y la gente tiene que venir, lo principal es estar protegidos”, dice Cornejo.

A su lado, Eliana Vargas, de 87 años, también había recibido la primera dosis y estaba esperando la media hora de control que deben cumplir los inoculados. Desde que empezó la pandemia, Vargas solo salía de su casa cuando tenía algún control médico.

Sobre el proceso de vacunación, Vargas señala que su hija fue quien la ayudó e hizo los trámites para que fuera inoculada. “Ni en sueños pensaba que me iba a tocar, fue como una sorpresa, como decían que esto de la vacuna pasaba en Santiago nomás”, cuenta con alegría.

El seremi de Salud, Pablo Ortiz, llamó a la calma y afirmó que “todos los adultos mayores de la región tienen sus vacunas completamente aseguradas (…). Además, es una vacuna completamente segura, por lo tanto, los llamamos a vacunarse con tranquilidad y sin ansiedad”.

Esto último por la alta expectativa que ha generado la inoculación en los vecinos. Y es que si bien el proceso en el Cesfam N°1 de Rancagua se llevó a cabo de manera ordenada durante las primeras horas, en el Cesfam N°2 en calle Almarza, algunos adultos mayores tuvieron que esperar horas por una dosis.

Ya era pasado el mediodía cuando Pedro Norambuena, de 92 años, esperaba sentado en la entrada de aquel centro de salud. “Pedí hora hace como dos días, vine por otra cosa y ahí me anotaron. Pero ahora llegué a las 10 de la mañana y todavía no pasa nada”, reclamó. “Habrá que esperar nomás”.

La hija de un adulto mayor de 91 años, quien prefirió no dar su nombre, también acusó una situación similar en el recinto. “Llevamos casi tres horas acá con mi papá. Nada que decir de parte del personal de salud, atienden muy bien y han sido muy gentiles, pero están vacunando gente de menos edad y eso provoca atochamientos”, aseguró.

Una experiencia diferente tuvo Olga Arbocco, de 90 años. “Llamé en la mañana y me dijeron que viniera nomás, vivo aquí cerca. Estoy tranquila y contenta”, comentó. “Esperé la media hora después de la vacuna, bien atendida a la sombrita y todo bien. Ahora tengo que volver el 3 de marzo para la otra dosis”.

Arbocco también tuvo palabras para los detractores de la vacuna. “Ojalá viniera todo el mundo, que le pierda el miedo y no se dejen llevar por las copuchas de la gente mala, esas son todas mentiras. Por favor infórmense un poquito más y no cometan la estupidez de no venir a vacunarse”, señaló tajante.

José Antonio Cavieres, director de Salud de la Municipalidad de Rancagua, aseveró que, si bien en un momento se había programado la vacunación para las 3 de la tarde, finalmente comenzó en horas de la mañana. “Se adelantó la entrega de vacunas desde la Seremi, así que durante todo el día los centros de salud han estado vacunando en Rancagua”, puntualizó. “La situación de pandemia hace muy distinta esta campaña. Vamos a ir a vacunar a los adultos mayores postrados y sus cuidadores a sus domicilios, para evitar la movilidad de las personas en la comuna”, agregó Cavieres. Así, también se sumarán colegios y recintos deportivos para evitar aglomeraciones.

“Las personas tienen que llamar por teléfono para que sean agendadas, así quedan registradas y posteriormente las van a llamar para indicarles hora de presentación y el lugar al que tienen que ir a vacunarse”, explicó el director de Salud.